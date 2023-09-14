​​​​​​​أهالي السويداء يؤكدون استمرار احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم

يواصل أهالي السويداء احتجاجاهم في ساحة السير "الكرامة" وسط المدينة للتأكيد على مطالبهم بـ "رحيل الأسد" وتنفيذ القرار الدولي 2254، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وخلال احتجاجات اليوم، أصدرت "الانتفاضة الشعبية" في السويداء، بياناً قرأته امرأة في ساحة السير، حُددت فيه المطالب الرئيسة للاحتجاجات المستمرة منذ 25 يوماً، وفق ما نقل موقع السويداء 24.

وذكر في البيان المصور "نحن دعاة الحق والكرامة نؤكد على ما يلي، أولاً، استمرار مظاهراتنا السلمية والمدنية في ساحة الكرامة حتى رحيل هذا النظام، ثانياً التغيير السياسي ضرورة لكل السوريين وتحقيق الانتقال السياسي بمرجعية القرار الأممي 2254 الصادر عام 2015، ثالثاً، تفعيل القرار 2118 الصادر عام 2013 الذي يحوّل مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، رابعاً، التمسك بوحدة الأراضي السورية وهويتها الوطنية رافضين المشاريع الخارجية الانفصالية، والخطابات الطائفية التحريضية".

وتابع البيان: "خامساً، الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً والكف عن ملاحقة المتظاهرين السلميين في ساحات الكرامة منه قبل الأجهزة الأمنية ومحكمة الإرهاب وإلغاء قراراتها غير الشرعية وإصدار عفو عام والذي هو مطلب شعبي لا مساومة عليه، سادساً، الخدمات الاقتصادية من كهرباء ومحروقات ومياه التي هي من أساسيات الحياة وليس هبة أو منة وغير قابلة للتفاوض أو المساومة عليها".

وأكد البيان في ختامه، أنهم يحمّلون "النظام وحزب البعث والأجهزة الأمنية مسؤولية إراقة الدم السوري منذ عام 2011 لغاية هذه اللحظة ونوجّه رسالتنا للجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية والمحافل الدولية ذات الصلة والتي يجب عليها أخذ دورها في تحقيق مطالب الشعب السوري، فقد عرّت انتفاضة السويداء الأخيرة زيف ادعاء النظام بحماية الأقليات وفضحت جرائمه بالأدلة القاطعة وعدم نيته تقديم أي تنازلات لمصلحة السوريين ومطالبه المحقة".

ورفع المحتجون خلال احتجاجات اليوم، شعارات "ما بدنا تجار ومصانع للكبتاغون"، "مجلس المحافظة لا تمثلون السويداء"، و"إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر"، و "دم السوري على السوري حرام".

وأمس الأربعاء، أصيب محتجون نتيجة إطلاق حراس مبنى فرع حزب البعث النار عليهم بشكل كثيف بعد دخولهم مبنى فرع حزب البعث، وسط ترديد شعارات تنادي بالحرية.

(د ع)