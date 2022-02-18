وعمد أهالي وسكان جبل العرب في السويداء، اليوم الجمعة، إلى استئناف احتجاجاتهم ضد حكومة دمشق بعد أيام قليلة من تعليقها وإعطاء مهلة لسلطات الحكومة لتنفيذ المطالب الشعبية، حيث توجه العشرات من أهالي المنطقة صباح اليوم إلى ضريح سلطان باشا الأطرش في بلدة القريا، معلنين استئناف الاحتجاجات من هناك، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان منظمو الحراك الشعبي في السويداء قد أوقفوا، الأحد، الاحتجاجات وأعطوا حكومة دمشق مهلة لتنفيذ المطالب الشعبية وهي أن تكون سوريا دولة قانون ومؤسسات لا دولة فساد ومفسدين العيش بحياة كريمة لا يشوبها الذل والهوان، كما أكدوا أنهم سيواصلون الاحتجاج السلمي ولن يسمحوا لأحد بأن يفوت عليهم هذه الوقفات والاحتجاجات لأغراض وغايات لا يسعون لها.

الجدير ذكره، أن قوات حكومة دمشق استقدمت تعزيزات عسكرية غير مسبوقة ضمت عشرات الجنود إلى مدينة السويداء ومناطق في ريفها الجنوبي والغربي خلال الأيام الأخيرة المنصرمة، في ظل المظاهرات المطالبة بتحسين الوضع المعيشي في المحافظة.

(د ع)