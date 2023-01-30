جدد أهالي السويداء وقفتهم الاحتجاجية الأسبوعية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم، للأسبوع الثامن على التوالي، لتنفيذ وقفة صامتة، تحت شعار "طفح الكيل"، حيث رفع المحتجون، لافتات أكدوا فيها استمرارهم بالحراك السلمي المناهض لحكومة دمشق لحين الوصول إلى التغيير السياسي، وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية.

ورددوا شعارات، تنادي بالإفراج الفوري عن المعتقلين، والمغيبين قسراً في سجون حكومة دمشق، كما أكدوا على وحدة الأراضي السورية، وأن السويداء جزء لا يتجزأ من النسيج السوري، وكما طالبوا بضرورة تنفيذ القرارات الدولية، وتحديداً القرار (2254) لإنجاز الحل السياسي في سوريا.

وأشار موقع " السويداء 24" إلى أن الحضور النسائي في الاحتجاج، كان لافتاً هذه المرة، كما تم رفع شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

ويأتي ذلك، في ظل تدهور الواقع المعيشي والاقتصادي، وفقدان أدنى مقومات الحياة في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق دون تحريك ساكن من قبل الحكومة.

(م ش)