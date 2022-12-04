​​​​​​​أهالي السويداء يجتمعون في ساحة عامة بالمدينة احتجاجاً على الأوضاع المعيشية

تجمع عشرات المواطنين، اليوم الأحد، في ساحة دوار المشنقة وسط مدينة السويداء، للاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية، وعدم تأمين حكومة دمشق مستلزمات الحياة الأساسية في المدينة.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد توافد عشرات الأشخاص إلى دوار المشنقة، ودعوا المواطنين للمشاركة بالاحتجاجات، تزامناً مع توقف حركة السير على الطريق المحوري وسط مدينة السويداء.

وكان مجهولون قد ألقوا، أمس السبت، قنبلة على مبنى شعبة "حزب البعث" التابع لحكومة دمشق في مدينة شهبا بريف السويداء، دون أن ينتج عن ذلك أي أضرار مادية أو بشرية.

واتهمت الأجهزة الأمنية في السويداء؛ بوقوف متآمرين مع جهات خارجية معادية لـ "المقاومة والممانعة" خلف التفجير.

وتشهد السويداء حالة من الاحتقان الشعبي؛ ناتج عن فساد سلطة حكومة دمشق والمؤسسات التابعة لها ونهب المال العام من قبل المسؤولين، وحرمانها من الوقود ومواد التدفئة والمياه والكهرباء وغلاء الأسعار، فضلاً عن الانفلات الأمني وعمليات السرقة.

(د ع)