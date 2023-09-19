​​​​​​​أهالي السليمانية يشيّعون جثامين 3 من شهداء قصف مطار عربت

وانطلق موكب التشييع من مقر اللواء 70 التابع للاتحاد الوطني الكردستاني، ومن ثم توجه الموكب إلى مقبرتَي عاوالا وكردسات في مدينة السليمانية.

ووري الثرى جثمان الشهيد إيفان عدنان حسين، وهو من مدينة كركوك في مقبرة عاوالا بمدينة السليمانية، فيما نُقل جثمان الشهيد هيوا قادر حسين، وهو من مدينة كركوك، إلى مدينة كركوك ليوارى الثرى في مسقط رأسه، أما جثمان الشهيد رابر أنور محمد، وهو من بلدة ماوات، فقد ووري الثرى في مقبرة كردسات بمدينة السليمانية أيضاً.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية، قد أعلن أمس عن استشهاد وإصابة 6 من عناصره في القصف الجوي الذي استهدف مطار (عربت) الزراعي في المحافظة.

وأكد الجهاز على أن "المعلومات الخاصة بالقضية ستبقى طي الكتمان حفاظاً على سلامة مجرى التحقيقات، على أن تعلن نتائج التحقيق لشعب كردستان في المستقبل".

(ك)