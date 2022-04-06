​​​​​​​أهالي الشيخ مقصود والأشرفية يطالبون حكومة دمشق بالكف عن سياسة التجويع بحقهم

استفاق أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية أمس، على نبأ فقدان مادة الخبز من مراكز التوزيع المعتمدة، نتيجة منع عناصر الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق دخول شحنات الطحين المخصصة إلى الحيين.

وبحسب المعلومات، فإن حكومة دمشق منعت منذ أيام، دخول شحنات الطحين المخصصة إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وأن الكميات المخزنة في مستودعات الأفران نفدت، ولم تتمكن الأفران اليوم من إنتاج الخبز لأهالي الحي.

أهالي الحي الذين تحدثوا إلى وكالتنا، وصفوا سياسات حكومة دمشق بـ "سياسات التجويع"، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لـ "لمنع حدوث كارثة إنسانية".

إلى أي قانون تستند الحكومة في تجويع الشعب

المواطنة زينب عمر، قالت إن قطع إمدادات الطحين، وبالتالي فقدان الخبز سبّب كثيراً من المشاكل لأهالي الحي.

وتساءلت زينب خلال حديثها عن القانون الذي تستند إليه حكومة دمشق في منع دخول إمدادات الطحين، "وحرمان 200 ألف شخص من الخبز".

وقالت أيضاً "هذه جريمة، هناك عشرات الأطفال بلا خبز اليوم، في هذا الشهر الفضيل".

زينت عمر أعادت إلى الأذهان انتهاكات مرتزقة جيش الاحتلال التركي قبل أعوام ضد أهالي حي الشيخ مقصود، من قصف وتجويع، وشبهتها بممارسات حكومة دمشق اليوم "من قطع للطرق وفرض لسياسة التجويع".

'الأطفال بلا خبز اليوم'

أما المواطنة خديجة سليمان فقالت إن الكرد في جميع أنحاء العالم يتعرضون للإبادة بكافة الأشكال، وقالت إن ما يتعرض له اليوم أهالي حي الشيخ مقصود "إبادة عبر التجويع ومنع الخبز عن الأهالي".

خديجة ناشدت كافة الدول الإسلامية والمنظمات في هذا الشهر الفضيل، التدخل ومساندة الأهالي العزّل وفتح الطرق والضغط على حكومة دمشق للسماح بتوريد الطحين للأهالي.

فيما نوّه المواطن عمر جيجك إلى أن مسألة الحصار ليست وليدة اليوم، وقالت إن أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية يتعرضون بشكل مستمر لهذه السياسات. حيث يتم قطع المواد الأساسية عن الأحياء مثل الطحين والمحروقات على وجه الخصوص.

وناشد جيجك "كافة الضمائر الحية التدخل ومحاسبة الجناة الذين يساومون على لقمة الشعب".

(كروب/م)

ANHA