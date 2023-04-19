​​​​​​​أهالي الشهباء يحتفلون بعيد الأربعاء الأحمر

وتجمع المئات من أهالي الشهباء في قرية ماراتي التابعة لناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء للاحتفال بعيد الأربعاء الأحمر.

بعد الوقوف دقيقة صمت ألقى حسين حسن كلمة باسم الإيزيديين في عفرين هنأ فيها جميع الشعوب بعيد الأربعاء الأحمر.

كلمة الإدارة الذاتية في عفرين والشهباء ألقاها بكر علو، وقال فيها: "المشروع الذي أهدانا إياه القائد آبو اليوم، أظهر الحقيقة التاريخية. نهنئ القائد آبو بمناسبة الأربعاء الأحمر".

وأضاف بكر علو: "النهج الذي أظهره لنا النبي زردشت هو نهج الخير".

واستمرت الاحتفالية بترتيل الأناشيد الإيزيدية من قبل فرقة المعلمين وفرقة أزهار المستقبل للأطفال.

كما تخلل الاحتفالية تقديم فقرات غنائية قدمها كل من الفنانين ريزان بكر، محمد وليد ومريم محمد، بالإضافة إلى فرقة (Veger) وفرقة شنكال.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة.

(ك)

ANHA