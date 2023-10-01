​​​​​​​أهالي الشهباء وعفرين: صراع مرتزقة تركية بهدف تغيير ديمغرافية المناطق المحتلة

تجمّع العشرات من وافدي الشهباء وعفرين لمدينة منبج، لجانب أعضاء من المجالس المحلية في المدينة، وعضوات مجلس تجمّع نساء زنوبيا والأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء العشائر، أمام مكتب تنظيم وافدي الشهباء وعفرين في مدينة منبج، وذلك للتنديد بجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين المحتلة.

وقُرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره مكتب تنظيم الوافدون بهذا الصدد، من قبل عضوة المكتب، بيريفان محمود. وجاء في نص البيان:

"تشهد المناطق التي تحت سيطرة الاحتلال التركي اشتباكات عنيفة بين هيئة تحرير الشام وأحرار الشام من جهة، ومجموعات السلطان مراد وبعض المجموعات الأخرى المحسوبة على الجيش الوطني؛ حيث أدت هذه الاشتباكات التي تحصل بين القرى والمدن الآهلة بالسكان، إلى نزوح السكان وخروجهم من منازلهم".

وتطرّق البيان إلى سياسات التغيير الديمغرافي التي يمارسها الاحتلال ومرتزقته "في نفس الوقت، تشهد هذه المناطق مثل الباب وجرابلس وإعزاز ومن ضمنها عفرين، العديد من عمليات الاختطاف والاعتقالات التعسفية وسرقة ممتلكات المدنيين. حيث أصدروا قرار السيطرة على محصول الزيتون في عفرين، ويقومون بالمشاركة مع المنظمات الخارجية لبناء مستوطنات في أراضي عفرين وتسكين المرتزقة فيها لإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين".

وأدان البيان في ختامه "هذه الانتهاكات التي تحصل بحق المدنيين في مناطقنا، ونناشد المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية، ونناشد كل من لديه ضمير في العالم، لإنقاذ الأهالي من هؤلاء المرتزقة وإخراجهم من هذه المناطق لعودة المهجرين إلى منازلهم، وليعمّ الأمن والأمان في مناطقنا".

وتحتل تركيا ومرتزقتها، مناطقة عدة من مقاطعة عفرين منذ اذار/مارس عام 2018، عقب هجوم بري وجوي موسع شنته على المقاطعة استمر لمدة 58 يوماً جراء المقاومة الكبيرة التي ابدتها وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، وأهالي المقاطعة في وجه الهجوم.

(م ش/ك)

ANHA