​​​​​​​أهالي الشدادي يطالبون بتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية

تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وفرض العقوبات الانضباطية عليه، خرج العشرات من أهالي ناحية الشدادي في مظاهرة، انطلقت من ساحة الحرية أمام مبنى مجلس الناحية، وسط حمل المتظاهرين صور القائد عبد الله أوجلان.

ولدى وصولها إلى مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في الناحية، وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي، رأفت الدرويش، كلمة تطرق فيها إلى الانتهاكات التي تقوم بها تركيا بحق القائد، وقال: "تفرض دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان وتمنع لقاءه بعائلته ومحاميه في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، لذلك علينا الانتفاض ومواصلة النضال لتحقيق حريته الجسدية".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تمجد مقاومة القائد عبد الله أوجلان، "لا حياة دون القائد"، "يعبش القائد آبو".

(خ ف/ م ح)

ANHA