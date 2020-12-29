​​​​​​​أهالي الشدادي يستذكرون شهداءهم

مراسم الاستذكار نُظمت في صالة مجلس ناحية الشدادي، بحضور العشرات من ذوي الشهداء وقادة من المجلس العسكري للشدادي.

بعد الوقوف دقيقة صمت، تحدث باسم المجلس العسكري للشدادي، القيادي صايل الزوبع، أثنى في حديثه على دور الشهداء وما قدموه من أجل حرية شعوب المنطقة، وتخليصهم من بطش وظلم مرتزقة داعش الإرهابي.

وأوضح الزوبع أن كافة المكتسبات التي تحققت في المنطقة، والأمن والاستقرار هو بفضل تضحيات الشهداء الذين بذلوا أرواحهم لبناء سوريا ديمقراطية.

وتمنى الزوبع في ختام حديثه الصبر والسلوان لذوي الشهداء، وأكد على السير في خطا الشهداء.

وبعدها قرئت وثائق الشهداء من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء، عودة المحمد، وبيّن فيها المراحل التي مر بها الشهداء في حياتهم إلى أن انتسبوا إلى قوات سوريا الديمقراطية حتى تاريخ استشهادهم.

واختتم الاستذكار بمقتطفات شعرية قدّمها الحضور من المؤسسات المدنية مجدوا فيها الشهادة والشهيد.

(ب د/هـ ن)

ANHA