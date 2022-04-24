​​​​​​​أهالي الشدادي يشيّعون جثماني مقاتليْن من قوات سوريا الديمقراطية

اجتمع المئات من أهالي ناحية الشدادي وريفها، اليوم، في مزار شهداء الشدادي؛ لتشييع جثماني الشهيدين في قوات سوريا الديمقراطية، إبراهيم مليشان الإبراهيم ومحمد عواد العوض.

بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية، ألقاها القيادي عايد الديري، قدم خلالها العزاء لذوي الشهيدين، متمنياً لهم الصبر والسلوان، مؤكداً أن القوات العسكرية مستعدة دائماً لتقديم الغالي والنفيس من أجل حرية الوطن والشعب،

مضيفاً أن قوات سوريا الديمقراطية قدمت آلاف الشهداء ولا زالت تقدم واليوم نجدد العهد لشهدائنا بمواصلة السير على خطاهم.

كما ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء عبير الطعان كلمة، أشارت فيها إلى أن تضحيات الشهداء مهّدت طريق الحرية أمام الأجيال القادمة لينعموا بالأمن والسلام.

وانتهت المراسم بقراءة وثيقتي الشهيدين إبراهيم مليشان الإبراهيم ومحمد عواد العوض، من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، زهرة الأحمد، ليتم تسليمهما إلى ذويهما، وسط الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء وتمجد بطولاتهم.

(ف)

ANHA