​​​​​​​أهالي الشدادي يشيّعون جثمان مقاتل في قسد إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء

واستلم المشيعون اليوم، جثمان الشهيد صلاح نوري الحمد، من أمام مركز عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، وتوجهوا عبر موكب ضم العشرات من السيارات، إلى مزار الشهداء في ناحية الشدادي، ليوارى الثرى هناك.

فور وصول جثمان الشهيد إلى المزار، نظم مجلس عوائل الشهداء مراسم تشييع للشهيد، بدأت بتقديم رفاقه في السلاح ضمن قوات سوريا الديمقراطية، عرضاً عسكرياً، بحضور المئات من الأهالي وقادة في القوات العسكرية والأمنية.

خلال المراسم، تحدث القيادي في مجلس صور العسكري، كرناز دير الزور، واستذكر عموم شهداء قوات سوريا الديمقراطية، الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل تحرير شمال وشرق سوريا والذود عنها، كما تقدم بالعزاء لذوي الشهيد صلاح نوري الحمد.

وأكد أن للشهداء أثر كبير على مهامهم العسكرية، التي تعكس مدى ارتباطهم بأهداف الشهداء، ومدى حرصهم على تحقيق ما كان رفاقهم يصبون إليه، قائلاً: "الشهداء نور نستمد منه عزيمتنا، ولهم أثر كبير في حياتنا، الشهيد الذي ضحى بنفسه فداء للوطن، وضحى بروحه دفاعاً عنا، لذا قسمنا هو السير على خطا شهدائنا حتى بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية".

كما تقدم خلال المراسم، الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية صور، تركي الخليف، بالعزاء لذوي الشهيد، ولرفاقه في القوات العسكرية، مؤكداً مضي أبناء شمال وشرق سوريا قدماً نحو تحقيق الحرية والديمقراطية.

لتقرأ بعدها عضوة مجلس في القوات العسكرية، والقوات الأمنية، وثيقة الشهيد صلاح نوري الحمد وتسلمها إلى ذويه.

وبحسب وثيقة الشهادة، فإن الشهيد صلاح نوري الحمد، استشهد في ناحية صور شمال دير الزور، خلال تأديته لمهامه العسكرية في الناحية.

وانتهت مراسم التشييع بحمل رفاق الشهيد نعشه ليوارى الثرى في المزار، وسط التفاف القوات العسكرية وأعضاء مجلس عوائل الشهداء حول عائلة الشهيد صلاح نوري الحمد.

(ب د/أم)

ANHA