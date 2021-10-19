​​​​​​​أهالي الشدادي يشيّعون جثمان الشهيد محمد المحمد خلال مراسم مهيبة

وشارك المئات من أهالي ناحية الشدادي في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، وأعضاء المؤسسات العسكرية والمدنية في مراسم تشييع جثمان الشهيد في قوات الحماية الذاتية محمد حسين المحمد، إلى مثواه الأخير.

واستشهد محمد حسين المحمد خلال تأديته لواجبه العسكري في ناحية الدشيشة، في الـ 11 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وانطلق موكب التشييع من أمام مؤسسة عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، متجهاً إلى مزار شهداء الشدادي، ليحمل جثمان الشهيد على الأكتاف مع وصوله إلى مدخل المزار، وسط تقديم رفاقه في قوات الحماية الذاتية لعرض عسكري.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، لتستمر بكلمات المؤسسات العسكرية والمدنية، حيث ألقى القيادي في قوات الحماية الذاتية، عبد محمد الساير، كلمة باسم مؤسسته العسكرية، عزّى من خلالها ذوي الشهيد.

وأكد الساير على استمرار النضال والمقاومة البطولية من قبل أبناء المنطقة، لدحر المحتلين والمرتزقة، وتحرير الأراضي المحتلة، منوهاً أن "مناطقنا تشهد حروباً عسكرية وسياسية واقتصادية، إلى جانب الحرب الخاصة".

وشدد الساير خلال كلمته على ضرورة التكاتف والالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية لدحر الإرهاب بكافة أشكاله.

وفي كلمة لعضو مجلس عوائل الشهداء، ناجي النجوم، باسم مؤسسته، قال: "مهما تحدّثنا عن بطولات الشهداء؛ فلن نستطيع منحهم حقهم أو الوصول إلى مستوى بطولاتهم، ولكننا قادرون على الوفاء لتضحياتهم بالحفاظ على المكتسبات التي حققوها لنا، والدفاع عنها بكافة الأساليب".

وقدمت مؤسسة عوائل الشهداء وثيقة الشهادة لعائلة الشهيد محمد حسين المحمد بعد الكشف عن سجله للمشيعين، ليوارى بعدها الثرى في مزار شهداء الشدادي في الناحية، وسط هتافات المشيعين التي تحي الشهداء.

(ب د/ س ر)

ANHA