​​​​​​​أهالي الشدادي يشيّعون جثمان الشهيد كمال صبحي الحمد

شيّع العشرات من أهالي ناحية الشدادي جثمان المقاتل كمال صبحي الحمد، الذي استشهد إثر استهدافه بمسيّرة تركية في ناحية زركان في 13 تشرين الثاني الجاري.

واستلم المشيعون جثمان الشهيد من أمام مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، وانطلقوا في موكب ضم العشرات من السيارات المزيّنة بصور الشهيد نحو مزار الشهداء في ناحية الشدادي.

ولدى وصولهم إلى المزار، بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بالتزامن مع عرض عسكري قدّمته قوات الحماية الذاتية.

ثم ألقت العضوة إيمان الفرج كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، تقدمت فيها بالعزاء لذوي الشهيد وتمنت لهم الصبر والسلوان لهم، وقالت: "إن استمرار النضال والمقاومة من قبل أبناء المنطقة كفيل بدحر المحتلين واستعادة الأراضي المحتلة".

ألقى بعدها القيادي في قوات الحماية الذاتية عبد الستار حسكة، كلمة، عاهد فيها بالسير على نهج الشهداء وقال: "تستخدم تركيا المسيّرات ضد أبناء المنطقة لتهجيرهم، إلا أنه بفضل مقاومة الأهالي أولاً وقواتنا العسكرية ثانياً سندافع عن الوطن ونحميه حتى تحقيق النصر وإفشال جميع المخططات التركية".

ثم قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، آيات إبراهيم، وثيقة الشهيد كمال وسلمتها لذويه، ليوارى جثمانه الثرى، وسط زغاريد الأمهات.

(ب د/م ح)

ANHA