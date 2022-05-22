​​​​​​​أهالي الشدادي يشيّعون جثمان الشهيد فايز العلي

شارك اليوم، المئات من أهالي المنطقة الجنوبية لمقاطعة الحسكة "الشدادي، والعريشة، والحدادية"، إلى جانب أعضاء المؤسسات العسكرية والمدنية في المراسم التي نظمها مجلس عوائل الشهداء لتشييع جثمان عضو قوى الأمن الداخلي في الشدادي، فايز خلف حمادي العلي.

انطلق موكب التشييع من أمام مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، متجهاً نحو مزار شهداء الشدادي، وضم العشرات من السيارات المزينة بصور الشهيد فايز العلي، وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

ومع وصول الموكب، حُمل الشهيد على الأكتاف، من قبل رفاقه في قوى الأمن الداخلي وذويه، بالتزامن مع تقديم رفاقه في السلاح، عرض عسكري مهيب لاستقباله في المزار.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم كلمة لقوى الأمن الداخلي في ناحية الشدادي، ألقيت من قبل الملازم أول إبراهيم جولي، عزّى من خلالها ذوي الشهيد، وبارك لهم انضمام شهيدهم إلى قوافل الشهداء الأبرار، وأكد أن استمرار النضال والمقاومة البطولية من قبل أبناء المنطقة كفيل بالحفاظ على أمنها واستقرارها، وأن قوى الأمن الداخلي ملتزمة بحماية الأهالي وأمنهم.

وقال: "نحن في قوى الأمن الداخلي متمسكون بالعمل على إحلال السلام والاستقرار، بعد انتهائنا من معارك دحر الإرهاب، سنخوض معارك ضد من تسوّل له نفسه العبث بأمن المنطقة واستقرارها وبث الفتن والشائعات، ولن نتهاون معهم، وسنضرب بيد من حديد حتى تعيش المنطقة بأمن وأمان".

ثم تحدثت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، زهرة الأحمد، وقالت "مهما تحدّثنا عن بطولات الشهداء، فلن نستطيع منحهم حقهم أو الوصول إلى مستوى بطولاتهم، ولكننا قادرون على الوفاء لتضحياتهم بالحفاظ على المكتسبات التي حققوها لنا، والدفاع عنها بكافة الأساليب".

وأضافت ممجدة الشهداء: "الشهداء هم من رسموا لنا الدرب ونحن اليوم، نسير على خطاهم في تجسيد الأمة الديمقراطية، فبفضل الشهداء نعيش بحرية".

وحذرت زهرة الأحمد خلال حديثها، شعوب المنطقة من الانجرار وراء الفتن التي تحاول زرعها القوى الخارجية، بين مجتمع شمال وشرق سوريا، من أجل ضرب مشروع الاستقرار والسلم الأهلي".

قرأت بعدها عضوة مجلس عوائل الشهداء، آيات ابراهيم، وثيقة الشهيد فايز العلي، وسلمت لذويه، ليوارى جثمانه الثرى في مزار "شهداء الشدادي"، وسط الهتافات التي تحيي بطولات الشهداء وتمجد تضحياتهم.

(ب د/أم)

ANHA