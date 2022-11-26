​​​​​​​أهالي الشدادي يشيّعون جثمان الشهيد عطية الدواس إلى مثواه الأخير

شارك العشرات من أهالي ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة في مراسم تشييع جثمان الشهيد عطية الدواس الذي استشهد خلال قصف الاحتلال التركي على مخيم الهول في 23 تشرين الثاني الجاري، إلى مثواه الأخير في مزار شهداء الشدادي.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، متجهاً إلى مزار شهداء الشدادي، وعند وصوله إلى المزار، حُمل جثمان الشهيد على الأكتاف، لتبدأ بعدها المراسم بعرض عسكري قدمته قوات سوريا الديمقراطية بالتزامن مع وقوف الأهالي دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في الناحية، زهرة الأحمد كلمة، أشادت فيها بدور الشهداء وقالت "كل يوم نزف شهيداً من قوات سوريا الديمقراطية ليحيا شعب المنطقة حياة كريمة".

كما ألقى القيادي في مجلس الشدادي العسكري، عودة الحسين، كلمة، عاهد فيها الشهداء "بمتابعة خطاهم والدفاع عن مكتسبات شعب شمال وشرق سوريا".

مؤكداً "أن صمود شعبنا في وجه الاحتلال حقق نصراً جديداً، وأضاف إلى صفحات التاريخ؛ ثورة شعب شمال وشرق سوريا".

ثم قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، آيات إبراهيم، وثيقة الشهيد وسلمتها لذويه، ليوارى جثمانه الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(ب د/م ح)

ANHA