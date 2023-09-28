​​​​​​​أهالي الشدادي يشيّعون جثامين ثلاثة مقاتلين من قسد

توافد أهالي ناحية الشدادي إلى مزار الشهداء في الشدادي لتشييع جثامين المقاتلين في صفوف قوات سوريا الديمقراطية علي محمد العيسى (عكيد)، وخليل أحمد العبد (عبد)، اللذين استشهدا في ريف ناحية ذيبان بريف دير الزور الشرقي في 26 أيلول الجاري، ونور شلاش الفرج (جوان حسكة) الذي استشهد في 25 أيلول في ريف دير الزور أيضاً.

وبدأت المراسم بعرض عسكري من قبل قوات سوريا الديمقراطية، ثم ألقى القيادي في مجلس الشدادي العسكري، عودة الحسين، كلمة عزى فيها ذوي الشهداء وأكد "أن هؤلاء الشهداء قدموا أغلى ما يملكون في سبيل حرية شعب شمال وشرق سوريا".

وشدد على مواصلة درب كافة الشهداء وتحقيق أهدافهم.

ثم قرئت وثائق الشهداء علي محمد العيسى وخليل أحمد العبد ونور شلاش الفرج، وسلمت إلى ذويهم، لتوارى جثامينهم الثرى وسط زغاريد الأمهات وترديد هتافات "الشهداء خالدون أحياء لا يموتون".

(خ ف/ م ح)

ANHA