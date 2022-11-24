​​​​​​​أهالي الشدادي يشيعون جثمان الشهيد أنس الحمادة إلى مثواه الأخير

شارك العشرات من أهالي ناحية الشدادي وأعضاء المؤسسات العسكرية والمدنية اليوم الخميس، في تشييع جثمان الشهيد أنس الحمادة، الذي استشهد في دير الزور خلال تأديته واجبه العسكري في 23 ـ11ـ2022، إلى مثواه الأخير في مزار شهداء الشدادي.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، متجهاً إلى مزار شهداء الشدادي، وعند وصوله إلى المزار، حُمل جثمان الشهيد على الأكتاف، وقدم رفاقه في السلاح من قوات مجلس دير الزور العسكري عرضاً عسكرياً مهيباً.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في الشدادي، عبد المجيد العلي، كلمة، عزّى فيها ذوي الشهيد وأكّد أن "استمرار النضال والمقاومة البطولية من قبل أبناء المنطقة، عسكريين ومدنيين، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، كفيل بإرساء الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا".

بدوره، ألقى القيادي في مجلس دير الزور العسكري، سيف العسكر، كلمة، قال فيها "نعزي أنفسنا أولاً؛ كقوات عسكرية باستشهاد بطل من أبطال مجلس دير الزور العسكري وهو يدافع عن أرضه وعرضه، ثم نعزي عائلته، متمنين لها الصبر والسلوان".

وتابع العسكر "نعاهد الشهيد أنس الحمادة والشهداء جميعاً، بالسير على خطاهم، ولن نكون إلا كما أرادوا أن نكون، وسوف نقدم الغالي والنفيس من أجل حماية مكتسبات ثورتنا وإرث شهدائنا، فالشهداء هم من سطروا لوحات المجد والحرية بسواعدهم، ونقسِم بأن نكون أهلاً لاستكمال مسيرة النضال والمقاومة".

وأضاف "نرى مدى همجية الاحتلال التركي وصمت القوى الدولية، عندما عجزت عن المواجهة استخدمت سلاح الجو والمدافع الثقيلة لتدمير البنى التحتية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وعلينا أن نكون جاهزين للدفاع عن أرضنا وشعبنا".

واختتمت المراسم بقراءة وثيقة الشهيد أنس من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، آيات إبراهيم، وتسليمها لذويه، ليوارى جثمانه الثرى، وسط زغاريد الأمهات، والهتافات التي تحيّي بطولات الشهداء وتمجّد تضحياتهم.

(ل م)

ANHA