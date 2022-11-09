​​​​​​​أهالي الشدادي يشيعون جثمان الشهيد أحمد عكلة الشيخ

انطلق موكب التشييع من أمام مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، متجهاً إلى مزار الشهداء في ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، بمشاركة أعضاء المؤسسات العسكرية والمدنية في الناحية.

ولدى وصولهم إلى المزار، حمل رفاق الشهيد في السلاح نعشه على الأكتاف، بالتزامن مع تقديم مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية عرض عسكري مهيب.

ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، زهرة الأحمد، كلمة، عزّت فيها ذوي الشهيد، وقالت "إن استمرار النضال والمقاومة البطولية من قبل أبناء المنطقة كفيل بدحر المحتلين والمرتزقة والقضاء على الخلايا النائمة وتحرير الأرض وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعت شعب شمال وشرق سوريا للتكاتف والالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية لدحر "الإرهاب" بكافة أشكاله واسترجاع الأراضي المحتلة.

بدوره، قال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، كاظم حسكة، في كلمة له عن مقاومة الشهداء ودورهم في الحفاظ على مكتسبات شعب المنطقة "مهما تحدّثنا عن بطولات الشهداء، فلن نستطيع منحهم حقّهم أو الوصول إلى مستوى بطولاتهم، لكننا قادرون على الوفاء لتضحياتهم بالحفاظ على المكتسبات التي حقّقوها لنا، والدفاع عنها بكافة الأساليب".

معاهداً "شعب شمال وشرق سوريا بالسير على خطاهم والدفاع عن أرضهم وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة".

ثم قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، عبير النزال، وثيقة الشهيد وسلمتها لذويه ليوارى جثمانه الثرى في مزار الشهداء بناحية الشدادي.

(ب د/ م ح)

ANHA