​​​​​​​أهالي الشدادي يجددون تضامنهم مع قوات سوريا الديمقراطية

رغم الاتفاقيات المبرمة في شمال وشرق سوريا والقاضية بوقف جميع العمليات القتالية، إلا أن الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري"، مستمرون في جرائمهم ضد شعوب المنطقة.

ويستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته منذ أيام عين عيسى بكافة الأسلحة الثقيلة والمدافع، وقد أصيب عدة مدنيين جراء الاستهداف المباشر، فيما تتصدى قوات سوريا الديمقراطية لهذه الهجمات في ظل هروب قوات الحكومة السورية وعدم قيامها بالدفاع عن أهالي المنطقة.

وفي سياق تكاتف شعوب المنطقة مع قوات سوريا الديمقراطية، جدد أهالي ناحية الشدادي العاملون في المؤسسات المدنية دعمهم وتضامنهم واستعدادهم للقتال مع قسد، لصد أي هجمة من قبل تركيا ومرتزقتها على مناطق شمال وشرق سوريا.

الرئيس المشترك لمؤسسة عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، ناجي النجوم، قال لـANHA "ندين هجمات تركية ومرتزقتها البربرية على المناطق الآمنة في عين عيسى وغيرها، واستهدافهم للمدنيين في قراهم ومنازلهم، فهذه العمليات والهجمات تخرق كافة القوانين والمواثيق الدولية ولا تمت للإنسانية بصلة".

وطالب النجوم، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوضع حد لهذه الجرائم, مؤكداً دعم الأهالي لقوات سوريا الديمقراطية وتضامنهم معهم لغاية تحقيق النصر واسترجاع الأراضي التي احتلتها تركيا.

وبدوره لفت الرئيس المشترك لمجلس ناحية الشدادي، علاء العمر، أن موقفهم ثابت ولن يتغير تجاه دعمهم وتضامنهم الكامل مع قوات سوريا الديمقراطية التي ضحّت بآلاف الشهداء من أجل تحريرهم من رجس الإرهاب.

وشدد العمر، على استعداد المؤسسات المدنية والأهالي للانضمام المباشر للقوات العسكرية التي تعمل على حماية الشعب من بطش المرتزقة وصد أي هجوم من قبل الاحتلال التركي الذي يريد فرض طابع الإرهاب على شعوب المنطقة.

وأضاف العمر، "قوات قسد ليست منظمة إرهابية بل هي قوة داعية للسلام، وتشكلت من أبناء الشمال والشرق السوري لتدافع عن الأرض والعرض".

فيما أوضح من جانبه عضو مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي، مهيدي الدغيم، أن قصف الاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا ليس بالأمر الجديد "فهي تسعى بشكلٍ يومي لاحتلال أجزاء من أراضينا، ولكن قوات سوريا الديمقراطية تقف لهم بالمرصاد".

وأضاف "كلنا متضامنون متكاتفون مع قاتنا العسكرية لدحر أي غازٍ يستهدف مناطقنا وأمننا وسلامنا".

(هـ ن)

ANHA