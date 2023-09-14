​​​​​​​أهالي الرقة: نقف مع قواتنا قسد ضد أي اعتداء يهدد أرضنا

جاء حديث الأهالي خلال مشاركتهم في مسيرة حاشدة خرج فيها أبناء مدينة الرقة وريفها، وأعضاء المؤسسات المدنية في الرقة أمس تقديراً لجهود قوات سوريا الديمقراطية في إرساء الأمان في المنطقة.

نائب الهيئة الرئاسية لمجلس الرقة المدني، عبد السلام حمسورك أكد: "سنقف إلى جانب قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية التي حررت المنطقة من الإرهاب، وبسطت الأمن والاستقرار من خلال عملية "تعزيز الأمن" بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها دير الزور".

وأضاف: "قوات سوريا الديمقراطية أطلقت عملية "تعزيز الأمن" لملاحقة خلايا مرتزقة داعش وتجار المخدرات وقطاع الطرق تلبية لنداء أهلنا في دير الزور، وأعادت الأمان إلى المنطقة".

بدوره، قال عضو المجلس العام في مدينة الرقة عز الدين شيخو، "أهالي الرقة لن يقبلوا بغير قوات سوريا الديمقراطية ونقف في وجه المؤامرة التي حاكها النظام السوري والاستخبارات التركية".

وأضاف "قوات سوريا الديمقراطية هي السبيل الوحيد لردع كل المخططات الإرهابية التي تحاك ضد شمال شورق سوريا وستقف في وجه الأطراف التي تسعى لبث الفتن بين المكونات؛ لزعزعة استقرار المنطقة".

من جانبه، ثمّن الرئيس المشترك للمجلس العام في مدينة الرقة لؤي العيسى تضحيات قوات سوريا الديمقراطية وانتصارها في عملية "تعزيز الأمن".

وأكد "أن قوات سوريا الديمقراطية تمثلنا كأهالي مدينة الرقة وأبناء العشائر، ونقف معها يداً بيد حتى تحقيق النصر وبسط الأمن في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، وندعو كافة الأهالي للالتفاف حولها لصد كافة المؤامرات الدولية التي تحاك ضد المنطقة".

(خ)

ANHA