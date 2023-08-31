​​​​​​​أهالي الرقة يطالبون بتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية

تجمّع اليوم، أهالي الرقة وعوائل الشهداء في الرقة وأعضاء مجلس عوائل الشهداء والمؤسسات المدنية وعضوات مجلس تجمّع نساء زنوبيا، أمام مشفى المشهداني وسط المدينة للمشاركة في مسيرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وانطلقت المسيرة من أمام المشفى وجابت شوارع المدينة، وسط ترديد المشاركين شعارات تندد بالعزلة وتطالب بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، و"لا حياة دون القائد".

ولدى وصول المسيرة إلى ساحة المرأة الحرة، وقف المشاركون دقيقة صمت إحلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأ الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في مدينة الرقة، أحمد الحمود، بياناً إلى الرأي العام.

وطالب البيان جميع المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة ولجنة مناهضة التعذيب بالتدخّل الفوري لإنهاء العزلة اللا إنسانية على القائد عبد الله أوجلان وناشد الشعوب التوّاقة إلى الحرية وجميع الأحرار في العالم الخروج إلى الساحات دون كلل وملل والمطالبة بحرية القائد الجسدية.

وأكد البيان أن "تشديد العزلة الممنهجة المفروضة على القائد والمفكر عبد الله أوجلان هو خرق واضح وانتهاك لكافة المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية".

وشدد البيان: "لتعلم دولة الاحتلال التركي أن هذه السياسات الإنكارية لن تثني من عزيمة عوائل الشهداء بل ستزيدهم إصراراً على السير في درب النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان الذي سخر كل جهوده من أجل السلام والحل والديمقراطية لكافة الشعوب الشرق أوسطية".

وألقت الناطقة باسم مجلس تجمّع نساء زنوبيا في الرقة، سوسن الخلف كلمة قالت فيها: "نحن نساء الرقة نستذكر بكل احترام كافة الشهداء الذين أصبحوا أساس الحياة الحرة وسبباً لإرادة المرأة الحرة ونور ضد الظلم".

وأوضحت: "وصلت الإنسانية مع نظام السلطة إلى نقطة يتم فيها أسر شخصية مثل القائد عبد الله أو أوجلان منذ 25 عاماً، والذي أثبت في ربع القرن الحادي والعشرين أن المرأة يمكنها أن تحقق حياة كريمة بالنضال الصعب، ولكن لم تتمكن السلطة مع وجود القائد من تحقيق أحلامها بكسر إرادة المرأة والقضاء عليها وعلى هذا الأساس بدأت مسيرتهن".

وأكدت سوسن الخلف "إن نظام إمرالي هو عزلة بحد ذاته وكل الممارسات التي تطبقها تحت اسم العقوبات الانضباطية كذبة تريد من خلالها خلق فجوة بين شعوب الشرق الأوسط والقائد أيضاً وتحاول أن تدمر نموذج الأمة الديمقراطية التي أسسها القائد وعدم السماح لها بالوصول إلى الشعوب".

وعاهدت "نحن النساء سنضحي بأرواحنا من أجل العمل بشعار "المرأة الحياة الحرية" ومن أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

وانتهت المسيرة بترديد المشاركين شعارات تطالب بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان "لا حياة بدون القائد"، "الحرية للقائد عبد الله أوجلان".

(أ م/خ)

ANHA