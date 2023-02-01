​​​​​​​أهالي الرقة يشاركون في حملة جمع التواقيع لرفع العزلة عن القائد أوجلان

شارك مجلس الشعب وكومينات الأحياء والقرى في الرقة وريفها بحملة جمع التواقيع المطالبة؛ برفع العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان التي أطلقتها المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا بالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان في 22 كانون الثاني المنصرم.

وعن الحملة، قال الرئيس المشترك للمجلس العام في الرقة، لؤي العيسى: "نعمل ونشارك في حملة جمع التواقيع المطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان، حيث وزعنا جداول على جمع مجالس الشعب في الرقة منذ بداية إطلاق الحملة، وكل مجلس، شكل لجنة؛ لجمع التواقيع عن طريق الكومينات ضمن الأحياء والبلدات".

وأضاف: "بشكل شبه يومي، نستقبل دفعة من الجداول الموقعة من قبل اللجان والكومينات ليتم إحصاءها ورفعها إلى المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان" موضحاً "انتهت بعض مجالس الشعب في المدينة من جمع التواقيع فيما لا تزال أخرى مستمرة".

ومن المقرر أن تنتهي حملة جمع التواقيع المطالبة؛ برفع العزلة المفروضة عن القائد أوجلان، في 15 شباط الحالي.

(أع/ف)

ANHA