​​​​​​​أهالي الرقة وريف دير الزور ينددون بالهجمات التركية ويؤكدون تمسكهم بالإدارة الذاتية

تظاهرة الرقة نظمها حزب سوريا المستقبل في الريف الشمالي، وشارك فيها المئات من أهالي ريف الرقة الشمالي والمؤسسات المدنية والعسكرية، وأعضاء فرع الرقة لحزب سورية المستقبل، وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة.

وتجمّع المتظاهرون على مدخل بلدة الكالطة وانطلقوا باتجاه الدوار وسط البلدة حاملين لافتات عليها شعارات منددة بالهجمات التركية وأعلام قوات سورية الديمقراطية وحزب سورية المستقبل وصور الشهداء وهتفوا بسقوط "الطاغية أردوغان".

وبعد وقوف المتظاهرين عند دوار البلدة دقيقة صمت إجلالاً لأروح الشهداء، أُلقيت عدة كلمات، كلمة باسم حزب سورية المستقبل ألقتها نائبة رئاسة مجلس الريف الشمالي للحزب نسيبة الحسن، وكلمة باسم أهالي الكالطة ألقاها رئيس دار الشعب فيها ابراهيم الياسين، وأخرى باسم وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة ألقاها شيخ عشيرة طي عايد المحيميد.

وأعربت الكلمات بمجملها عن موقف شعوب المنطقة الواضح والصريح تجاه الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا وخاصة على عين عيسى، مؤكدين وقوف شعوب المنطقة بكافة عشائرها الى جانب قسد في معركة الشرف ضد العدو التركي ومرتزقته.

كما طالبت الكلمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالوقوف الى جانب شعوب المنطقة التي ذاقت الويلات من جيش الاحتلال التركي ومرتزقته طوال سنوات الحرب السورية.

دير الزور

وفي بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي خرج العشرات من أهالي البلدة وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة بتظاهرة عبّروا فيها عن وقوفهم الى جانب قسد ومنددين بالعدوان التركي على عين عيسى، ومؤكدين تمسكهم بمشروع الأمة الديمقراطية ورفضهم لأي تدخل خارجي في شؤون المنطقة.

المتظاهرون جابوا شوارع البلدة، ومن خلال الهتافات التي صدحت حناجرهم بها والشعارات التي رفعوها أكدوا أن شعوب المنطقة لن ترضى بأن "تدنس أقدام الغزاة والمحتلين أرضاً تطهرت بدماء الشهداء"، مؤكدين أن عشائر دير الزور جميعها في خندق واحد مع قوات سورية الديمقراطية.

وتجمّع المتظاهرون عند دوار البلدة، وبعد وقوفهم دقيقة صمت ألقى شيخ عشيرة البوجامل من قبيلة العكيدات دهيم خليل الشويش كلمة شدد فيها أن عشائر دير الزور "متمسكة بمشروع الإدارة الذاتية وأخوة الشعوب"، ولن تسمح لتركيا أو غيرها بالنيل منها أو زعزعة الاستقرار في المنطقة، وطالب المجتمع الدولي بوضع حد للهجمات التركية على عين عيسى وإنهاء الاحتلال.

وبعدها ألقى الرئيس المشترك لمجلس ذيبان عبد الوهاب خضر الحاج بياناً باسم أهالي ذيبان، أكد فيه رفض أهالي المنطقة لكل أشكال التدخل في شؤون المنطقة، وشدد على أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد للدفاع عن مكتسبات شعوب المنطقة.

كما أشار البيان الى محاولة تركيا زعزعة الأمن في المنطقة من خلال دعمها للخلايا النائمة التي نفذت العشرات من العمليات الإرهابية بدعم تركي.

وأكد البيان " كما أننا نؤكد وقوفنا ووقوف عشائرنا الى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي هي بالأساس من أبنائنا، فهي من دحر الارهاب في مناطقنا وقدمت الشهداء لنحيا بالأمان والاستقرار ، سنحارب كل يد عابثة تهدف إلى خلق الفوضى والفتن وخدمة الأجندات الخارجية".

(كروب/ م)

ANHA