​​​​​​​أهالي الرقة والطبقة: لن نتوقف عن المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان

تجمع أهالي بلدة السلحبية في ريف الرقة الغربي، وأهالي ريف الرقة الجنوبي، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، اليوم الخميس وسط بلدة السلحبية، حاملين يافطات كتب عليها "الشعوب تطالب بالحرية الجسدية للقائد أوجلان"، "القائد أوجلان الفكر الحقيقي لولادة أمتنا"، "حرية القائد أوجلان هي حرية الشعوب"، واتجهوا صوب المجلس العام في بلدة السلحبية الغربية مرددين "يسقط الاحتلال التركي"، "لا حياة بدون القائد"، "يسقط أردوغان"، "لا للاحتلال التركي".

ولدى وصولهم إلى ساحة المجلس العام، وقفوا دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت الرئيسة المشتركة للمجلس العام في ريف الرقة الغربي، شيرين الجعفر، بياناً.

وأكد البيان "أن القائد عبد الله أوجلان صاحب مشروع الأمة الديمقراطية الذي حرر فكرنا وعلمنا كيف تكون حرية الرأي ومعرفة حقوقنا بعد الظلم الذي كنا نعاني منه؛ لذا لن نستسلم وسنقاوم ونناضل في الساحات في الجبال في كافة المناطق حتى نحقق الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

شدد البيان في ختامه، "إننا وتحت واقع العدوان التركي الهمجي ننهض ونرفع أيدينا ونطلق أصواتنا الحرة ونقول بصوت جماهيري واحد، الحرية للأحرار ونعم لحرية القائد أوجلان".

الطبقة

وشارك في مظاهرة الطبقة التي نظمت من قبل اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية في الطبقة، تحت شعار "لن تستطيعوا حجب شمسنا بالغربال" وانطلقت من أمام حديقة الشهيدة هفرين خلف بمشاركة الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وأعضاء الأحزاب السياسية في المدينة.

واتجهت المظاهرة صوب الحي الثاني، وسط ترديد شعارات وهتافات تندد بجرائم الاحتلال التركي وتطالب بكسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان، "تسقط دولة الاحتلال التركي"، "لا للاحتلال التركي"، "نطالب بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

ولدى وصول المتظاهرين أمام مركز حركة الطلبة الديمقراطيين في الحي الثاني، وقفوا دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت الإدارية في لجنة التدريب باتحاد المرأة الشابة، بيان للرأي العام.

وجاء في مستهل البيان "لقد أفنى القائد أوجلان عمره؛ ليكون مشروع الأمة الديمقراطية دستوراً لنا وأن يكون باب الخلاص لكل الشعوب المضطهدة من قبل دول الاستعمار والرجعية".

وأضاف: "إن القائد عبد الله أوجلان اليوم يدفع ثمن الحرية والمستقبل المزهر الذي نعيشه، فهو منذ 24 عاماً معتقل لدى دولة الاحتلال التركي بعد المؤامرة التي أحيكت ضده من قبل الدول الرجعية والرأسمالية المتخوفة من فكره وفلسفته دون أي حكم أو اتهام سوى أنه طالب بالحرية والعدل والمساواة لكل الإنسانية في العالم".

أكد البيان في ختامه "أن تحقيق حرية القائد واجب على كل حر وكل فرد يريد أن يتذوق طعم الحرية فلننتفض جميعاً وننزل إلى الساحات وننادي لا حياة بدون القائد".

(كروب/ف)

ANHA