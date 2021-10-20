​​​​​​​أهالي الرقة والضيوف يتوافدون للاحتفال بالذكرى الرابعة لتحرير الرقة

وفي مثل هذا اليوم، قبل 4 أعوام، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تحرير مدينة الرقة بشكل كامل من مرتزقة داعش.

وكانت اللجنة التحضيرية للحفل قد جهّزت منصة الاحتفال وسط الملعب الأسود، وزينت بيافطات كتب عليها "شهداؤنا درب نضالنا ورمز مسيرتنا، الرقة أمل يتجدد، الرقة من قلب الدمار إلى البناء والازدهار".

وتعمل قوى الأمن الداخلي على تأمين مكان الاحتفالية منذ يومين تحسباً لأي طارئ.

ويتوافد في هذه الأثناء الأهالي والضيوف المشاركون من باقي مناطق شمال وشرق سوريا؛ للمشاركة في الاحتفالية التي المقرر أن يبدأ برنامجها بعد قليل.

(كروب/س ر)

ANHA