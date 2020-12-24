​​​​​​​أهالي الرقة خلال بيان واجتماع: ثورتنا هي ثورة حقيقة نحو الديمقراطية

وتجمّع العشرات من أعضاء المجلس العام للمدينة عند دوّار النعيم ، مردّدين الشّعارات التي تحيّي صمود ومقاومة مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ، كما حملوا لافتات كُتب عليها" لا للاحتلال التركي، المرأة الرقّاوية تنتفض لأجل المرأة العفرينية، أين الصّمت الدولي اتّجاه الطّاغية أوردغان".

وشارك في التظاهرة إدارة المرأة بالرقة وأعضاء مجالس الشعب بالمدينة ، للإدلاء ببيان، وندّد البيان بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وقُرئ من قبل الرئيس المشترك للمجلس لؤي العيسى وجاء فيه:

" مع مرور عام على احتلال الدولة التركية لأراضي شمال وشرق سوريا في تل أبيض ورأس العين، واليوم تعاود مرّة أخرى إكمال مشروعها وحلمها العثّماني بضرب الأمن والاستقرار في ناحية عين عيسى ، وذلك لقطع التّواصل بين مناطق شمال شرق سوريا، كون منطقة عين عيسى تمثّل موقعاً استراتيجياً يربط بين كافّة المناطق في الشّمال السّوري.

ومع كلّ احتلال يستمرّ المحتلّ التركي بفرض سياسة التّتريك، وإمحاء الهويّة الثّقافية لسكان المنطقة، وخطف نسائها واغتصابهنّ أمام مرأى المجتمع الدّولي، ولم يترك أيّة وسيلة لا أخلاقية إلّا ومارسها بحق شعبنا في المناطق المحتلّة.

وعليه نؤكّد رفضنا لهذا الاجتياح الذي سيؤدّي إلى حدوث مآسي جديدة نحن بغنى عنها ضمن الظروف التي تمرّ بها البلاد.

ونؤكّد على مساندة قوات سوريا الديمقراطيّة التي حملت للشّعوب المضطهدة من تنظيم داعش بزوغ شمس الحريّة وأعادت الأمان ، كما نؤكّد أنّ الدّولة الروسية الضّامنة غير جديّة بمواقفها تّجاه الخروقات التركيّة بحق مناطقنا ، كما نؤكّد على دعوة الشّعب التّركي لوضع موقف إنساني تّجاه سياسة حكومة أردوغان الفاشيّة بعدم المساس بأمان المناطق الحدوديّة في سوريا.

كما نأسف لمواقف الحكومة السورية المخزية تّجاه ما يجري على الأرض، والتي تدّعي أنّها ذات حكومة وسيادة شرعية ونرفع من أصوات حناجرنا لأبناء شعبنا السوري، بالعمل على التحلّي بالوعي والخروج من الأزمة بحلول سليمة ترضي كافّة الأطراف ،والقضاء على أحلام كلّ المتآمرين بحق وطننا الأم" .

وفي السياق ذاته نظّم مجلس الشّعب في منطقة السلّحبية الواقعة غربي المدينة ،اجتماعاً لشرح الأوضاع السياسية لأهالي المنطقة، حضرها عدد من الأهالي ، وكان ذلك في مبناه الكائن في المنطقة.

بدأ الاجتماع الذي عُقد في منطقة السلحبية بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثمّ تطرّق نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني حسن مصطفى في كلمته إلى شرح الواقع السياسي والعسكري في المنطقة ،واقتصر حديثه على واقع المنطقة بعد تعرّضها للاحتلال التركي، وأنّ المنطقة تشهد حرباً عالميّة ثالثة.

وأضاف" لن نكون خاسرين في هذه الحرب التي طالت 8سنوات، فأخوّة الشّعوب التي تحقّقت في المنطقة سترفع راية النّصر بفضل ما قدّمه أبناء هذه المنطقة".

ونوّه" عشنا ثورة حقيقة وتجربة ديمقراطية أعطت الحكم الذاتي للمكوّنات، واعترفت بجميع المكوّنات ، وأصبح هناك تعدّدات سياسيّة وحريّة للمواطنين وأعطت حريّة للمرأة والاعتماد بشكل كبير على الطّاقة الذاتية للمواطنين".

وعن المنطقة الآمنة بيّن حسن مصطفى" أنّ دولة الاحتلال التركي تحاول أن تحتل المزيد من الأراضي السورية وفقاً لمصالحها لكنّها لن تحقّق هذه الأطماع بسهولة طالما هناك من يقاوم ضدّ هذه السياسات، ويسعى أن يكون إنساناً حراً".

وبعد الانتهاء من الكلمات طرح الأهالي بعض الأسئلة حول مستقبل المنطقة، والنقاش حولها مع منظمي الاجتماع.

(رع –ا ع/ل)

ANHA