وتجمّع المئات من أهالي الرقة وريفها وعدد من أعضاء المؤسسات المدنية والعسكريّة، أمام المشفى الوطني، رافعين لافتات كتب عليها "لا للاحتلال التركي في سوريا والعراق, هلمّوا لمعركة الحرية, الموت لطاغية العصر أردغان".

وانطلقوا في مسيرة جالت شوارع المدينة، مرددين شعارات تحيّي مقاومة قوات الدفاع المشروع وقوات سوريا الديمقراطية، وتستنكر الانتهاكات التركية في سوريا والعراق.

وعند وصول المتظاهرين إلى دوار الساعة, وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم المجالس العامة من قبل خليل الحمود، قال فيها: "إنّ تركيا تسعى من خلال أطماعها الظاهرة والواضحة جلياً في ليبيا وسوريا والعراق لإعادة أمجاد الدولة العثمانية البائدة".

وألقيت كلمة باسم الشبيبة الثورية من قبل إبراهيم محمد, دعا فيها الشبيبة: "لمساندة قوات الكريلا في مقاومتها في وجه المحتل التركي دفاعاً عن الأرض". مشيراً: "تركيا تحاول قتل فلسفة القائد عبد الله أوجلان التي تمثّل الخلاص لمنطقة الشرق الأوسط".

وبدورها ألقت الإدارية في مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل غالية الكجوان كلمة، أثنت فيها على عطايا الشهداء، وحيّت الشعوب التي تناضل للدفاع عن حريتها، وأكّدت أنّ شعوب المنطقة مصيرها وجراحها واحدة سواءً في سوريا أو العراق".

ثم انتهت المسيرة بترديد الشّعارات التي تحيي مقاومة الكريلا في وجه الاحتلال.

(أع/إ)

ANHA