​​​​​​​أهالي المنطقة الجنوبية لمقاطعة الحسكة يشيعون جثمان الشهيد أحمد إبراهيم الصباخة إلى مثواه الأخير

شيّع المئات من أهالي المنطقة الجنوبية في مقاطعة الحسكة، الشدادي ومركدة والعريشة، عبر مراسم مهيبة، جثمان المقاتل في قوات مجلس دير الزور العسكري، أحمد إبراهيم الصباخة الذي استشهد خلال تأديته واجبه العسكري ضد الخلايا النائمة في قرية النيتل التابعة لدير الزور في ٤ تشرين الأول الجاري إلى مثواه الأخير في مزار شهداء الشدادي.

شارك في المراسم التي نظمت من قبل مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، أعضاء المؤسسات العسكرية ومؤسسات الإدارة الذاتية والمجتمع المدني، وممثلون عن الأحزاب السياسية، وعدد من وجهاء وشيوخ عشائر الناحية.

انطلق موكب التشييع من أمام مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، متجهاً إلى مزار شهداء الشدادي، في موكب من السيارات التي زُينت بصور الشهيد وأعلام مجلس عوائل الشهداء، ليُحمل نعش الشهيد عند وصوله للمزار على الأكتاف.

بدأت المراسم بوقوف المشيعين دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بالتزامن مع عرض عسكري قُدّم من قبل رفاق الشهيد في السلاح ضمن قوات مجلس دير الزور العسكري.

وتخللتها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الصور بريف دير الزور، ألقاها الرئيس المشترك للمجلس، غيث الخل، عزّى فيها عائلة الشهيد وتمنى الصبر والسلوان لذويه ورفاقه.

وأكد "أن خلايا داعش وغيرها التي تستهدف شمال وشرق سوريا لا تزال منتشرة في أرياف دير الزور، وتعمل دائماً على ضرب الأمن والاستقرار بهدف إفشال مشروع الإدارة الذاتية".

وقال "يجب علينا التكاتف للحفاظ على مشروعنا الديمقراطي الذي بني على تضحيات أبناء المنطقة من كافة المكونات، ولن تثنينا عن إقامة مشروعنا كل المؤامرات التي تحاك ضدنا".

من جانبه، عاهد القيادي في قوات مجلس دير الزور العسكري، سعيد الغريب، ذوي الشهيد ورفاقه بالوفاء لتضحيات الشهداء والحفاظ على المكتسبات التي حققوها لشعب المنطقة، والدفاع عنها بكافة الأساليب، والسير على خطا الشهداء والانتقام لهم عبر ملاحقة خلايا داعش، وخلايا دولة الاحتلال التركي في المنطقة.

وقرأ عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، دحام الفرج، وثيقة الشهيد أحمد إبراهيم الصباخة، وسلّمها لذويه، ليوارى جثمانه الثرى في مزار شهداء الشدادي، وسط الهتافات التي تحيي بطولات الشهداء وتمجد تضحياتهم.

(ب د/ام)

ANHA