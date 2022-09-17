​​​​​​​أهالي المنطقة الجنوبية في الحسكة يشيّعون جثمان الشهيد أشرف الصلفيج إلى مثواه الأخير

شارك اليوم، أهالي المنطقة الجنوبية "العريشة، الشدادي، الحدادية، مركدة" إلى جانب أعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية في المنطقة، والمؤسسات العسكرية، في مراسم تشييع جثمان المقاتل في مجلس دير الزور العسكري، أشرف طارق الصلفيج، إلى مثواه الأخير.

واستشهد المقاتل أشرف الصلفيح في بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي في 13 أيلول الجاري خلال تصديه لخلايا مرتزقة داعش.

انطلق موكب التشييع من أمام مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة واتجه صوب مزار شهداء الشدادي، بموكب من السيارات التي زينت بصور الشهيد أشرف، وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

لدى وصول المشيّعين إلى المزار بدأت المراسم التي نظمت من قبل مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، بعرض عسكري مهيب من قبل رفاقه في السلاح من قوات سوريا الديمقراطية.

ثم ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الصور، من قبل الرئيس المشترك للمجلس غيث محمد، الذي قدم التعازي لذوي الشهيد، وأكّد أن استمرار أبناء المنطقة في النضال والمقاومة كفيل بدحر المحتلين والمرتزقة والقضاء على الخلايا النائمة وتحرير الأرضي السورية المحتلة.

وشدد غيث محمد أنه "على الجميع التكاتف والالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية لدحر "الإرهاب" بكافة أشكاله وخصوصاً الخلايا المجندة من قبل دولة الاحتلال التركي".

من جانبه، أكد القيادي في مجلس دير الزور العسكري، سعيد الغريب أنه "مهما تحدثنا عن بطولات الشهداء فلن نستطيع منحهم حقهم أو الوصول إلى مستوى بطولاتهم، ولكننا قادرون على الوفاء لتضحياتهم بالحفاظ على المكتسبات التي حققوها لنا، والدفاع عنها".

وشدد "نحن مجلس دير الزور العسكري نعاهد الشهيد أشرف الصلفيج والشهداء أجمع بالسير على خطاهم والدفاع عن الأرض وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة".

ثم قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي، آيات إبراهيم وثيقة الشهيد أشرف الصلفيح، وسلمتها إلى ذويه ليوارى جثمانه الثرى في مزار شهداء الشدادي وسط ترديد المشيّعين شعارات تحيي بطولات الشهداء وتمجد تضحياتهم.

(ب د/أم)

ANHA