​​​​​​​أهالي الجزيرة يحتجّون على العزلة والاحتلال والعمالة بسلسلة فعاليات

أصدرت المبادرة الشعبيّة لإقليم الجزيرة برنامجاً يتضمّن سلسلة فعاليات احتجاجاً على نظام التعذيب في إمرالي، والهجمات الاحتلاليّة التي يواصل الاحتلال التركي شنّها على كلّ من مناطق الدفاع مديا وشمال وشرق سوريا وعمالة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع المحتلّين.

إبلاغ الأهالي والاستعداد للفعاليات

وبحسب البرنامج الذي بدأ في الـ 10 من أيلول الجاري، يجري تنصيب الخيم وتنظيم المسيرات، وفي سياق الاستعداد لهذه الفعاليات، يتم عقد اجتماعات جماهيريّة في مختلف الأحياء، وتتناول هذه الاجتماعات التي يحضرها مئات المواطنين؛ العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، الهجمات الاحتلاليّة التركيّة وعمالة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي، وتسلّط الضوء على أهميّة الوحدة الشعبيّة والنضال والدفاع المشتركَين ضدّ كافة المخططات القذرة والهجمات والعمالة.

ديرك، قامشلو، درباسيه، الحسكة

وفي سياق البرنامج الصادر في الأسبوع الأوّل من شهر أيلول، شهد كل من ديرك، وقامشلو، ودرباسيه والحسكة مسيرات جماهيريّة وفعاليات تنصيب الخيم، ففي الـ 10 من الشهر الجاري تمّ تنصيب خيمة في ديرك واستمرّت الفعالية على مدار يومين، فيما خرج المئات من أهالي الجزيرة في مسيرة حاشدة نُظّمت في الـ 11 من الشهر.

وجرى يوم أمس السبت (16 أيلول) تنصيب خيمةٍ في الدرباسية، وستُختتم الفعاليّة بمسيرة حاشدة ستُقام اليوم، حيث تنطلق المسيرة في تمام الساعة 17.00 ومن المتوقّع مشاركة مئات الموطنين من مختلف القرى والبلدات المحيطة.

قامشلو تستعد لفعاليات 23-24 أيلول

ومن المرتقب وفقاً لهذا البرنامج، تنصيب خيمة في قامشلو في الـ 23 من الشهر والخروج في مسيرة حاشدة في اليوم الذي يليه أي في الـ 24 من الشهر، وفي ضوء الاستعداد لهاتين الفعاليتين، يتم عقد اجتماعات جماهيريّة في مختلف أحياء المدينة، إذ عُقدت حتّى الآن في حي الغربي، وقدوربك، وعنترية، وكورنيش والهلالية، ومن المرتقب عقدها في مختلف القرى والبلدات التابعة لها، وتدعو الاجتماعات التي يحضرها مئات الأشخاص إلى المشاركة في المسيرة التي ستُقام في الـ 24 من الشهر الجاري.

وسيتمّ تنصيب الخيمة في ملعب 12 آذار في الـ 23 من الشهر الجاري، فيما تنطلق المسيرة في الـ 24 من الشهر ذاته، بمشاركة أهالي بلدات، تل براك، تل حميس وناحيتي تربه سبيه وعامودا.

فعاليتا الحسكة 26-27 أيلول

ويُختتم البرنامج بفعاليتي الحسكة، حيث سيجري فيها تنصيب خيمة في الـ 26 من الشهر والخروج في مسيرة في الـ 27 من الشهر، وفي هذا السياق تشهد المدينة استعدادات ودعوات للمشاركة في الفعاليتين.

(ر)

ANHA