​​​​​​​أهالي الجزيرة يدعون إلى التصويت لحزب الخضر اليساري

عبّر أهالي إقليم الجزيرة عن آرائهم بخصوص الانتخابات الرئاسية والبرلمانيّة التي ستُجرى في باكور (شمال كردستان) وتركيا في الـ14 من أيار/ماسو الجاري، ودعوا أقاربهم في باكور إلى الإدلاء بأصواتهم لصالح حزب الخضر اليساري.

أشارت المواطنة منى إبراهيم إلى أنّ تحقيق نتيجة جيّدة في الانتخابات سيعزّز من إمكانيّة رفع العزلة عن القائد عبدالله أوجلان، ودعت أقاربها في باكور كردستان إلى التصويت لحزب الخضر اليساري.

وأوضحت غانا حسين أنّهنّ أمهاتٍ للسلام والأخوّة وأنّهنّ يدعمن أهالي باكور كردستان على الدوام ولا يرضخن للقوى الحاكمة. وأكّدت على التمسّك بقضيتهنّ.

فيما نوّه عبد السلام عبدو إلى أنّ العالم بأسره يعلم أنّ حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان تمارس " الإرهاب" وأشار إلى أنّه لا مثيل لهذه الحكومة الدمويّة التي تسعى إلى سفك دماء الكرد في تاريخ تركيا. وأنّ على أهالي باكور كردستان وتركيا إدراك هذه الحقيقة والتنبّه لها،

ودعا عبدو، كذلك أقاربه في باكور كردستان إلى الإدلاء بأصواتهم لصالح حزب الخضر اليساري.

أمّا المواطنة شمسي خان كلو فقد دعت أهالي تركيا وباكور كردستان إلى التمسّك بإرادتهم والسعي إلى الحصول على حقوقهم والتصويت لحزب الخضر اليساري.

(ر)

ANHA