​​​​​​​أهالي الهول يتظاهرون ضد الهجمات التركية

خرج العشرات من أهالي ناحية الهول بمقاطعة الحسكة في مظاهرة؛ تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة والمجزرة التي ارتكبتها في 20 حزيران، بحق الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى درويش ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش وعضو المجلس فرات توما.

تجمّع المشاركون في المظاهرة أمام المجمع التربوي في الناحية، حاملين يافطات كتب عليها "لا للاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق وسوريا"، و "لا لإرهاب أردوغان"، و "تنظيم المرأة جواب لهجمات الاحتلال"، و"إننا أصحاب الأرض وأردوغان محتل ويجب أن يحاكم"، ورافعين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء وحزب الاتحاد الديمقراطي.

جاب المتظاهرون شوارع الناحية وتوقفوا في مدخلها الرئيس، وهناك تحدثت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية الهول جودي آزاد وأدانت الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق سكان المنطقة.

وأشارت جودي آزاد إلى أن استهداف الاحتلال التركي تزامن مع إعلان الإدارة الذاتية البدء بمحاكمة مرتزقة داعش الأجانب. وأكدت "أن تكاتف وتلاحم المكونات سيحقق النصر ويفشل كافة هجمات الاحتلال التركي".

واختتمت المظاهرة بترديد الشعار "المرأة، الحياة، الحرية".

(ع ا/ م ح)

ANHA