​​​​​​​أهالي الهول خلال مظاهرة: الهجمات هدفها زعزعة الاستقرار بضغط روسيّ

تظاهر، اليوم، المئات من أهالي ناحية الهول والمؤسسات المدنية والعسكرية تنديداً واستنكاراً بالهجمات التركية على ناحيتي عين عيسى وتل تمر، بالإضافة إلى قتل الأهالي وتهجيرهم.

وتجمّع المشاركون في التظاهرة أمام الساحة العامة بالناحية، حاملين أعلام قوات سوريا الديمقراطية, ولافتات كُتب عليها "لا للاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا".

وردّد المتظاهرون خلال التظاهرة التي انطلقت من الساحة العامة، الشعارات التي تؤكّد على وحدة الصف وتكاتف شعوب المنطقة ضد الاحتلال التركي.

وعند وصول المشاركين إلى الدوّار الرئيسي في الناحية، وقفوا دقيقة صمت، تلتها عدة كلمات منها كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الهول، ألقاها الرئاسة المشتركة لمكتب الحزب، غالب حسين، أدان فيها الصمت الدولي حول تدخلات الاحتلال التركي وقتلهم وتهجيرهم للأهالي.

وبيّن حسين، أن الهجمات التركية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار وفصل مناطق الشمال السوري عن شرقه، وقال "روسيا تقوم بالضغط على قوات سوريا الديمقراطية لتسليم ناحية عين عيسى للنظام السوري, وتشير المعطيات الحالية بوجود اتفاق تركي روسي على مناطق الإدارة الذاتية".

وأضاف حسين: "نحن أبناء سوريا بجميع مكوناتها نطالب الدول الحليفة للوقوف مع الشعب السوري وحقن دماء المواطنين الأبرياء, وعدم إجراء التغيير الديموغرافي في هذه الأماكن المحتلة".

ومن جانبها أوضحت باسم مجلس ناحية الهول، الرئاسة المشتركة للمجلس، ساجدة حسن، أنّ الهدف من المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد المشروع الديمقراطي في المنطقة هو "لإرضاخ قواتنا دون أي رادع أخلاقي وإنساني تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي".

ونوهت ساجدة حسن، أنه يتطلّب من كافة مكونات شعوب المنطقة إدراك حقيقة هذا النظام وسياسته العدائية، وقالت: "لا بدّ من الوعي التام لشعوب المنطقة، وتشكيل جبهة قوية لفضح ممارسات ومخططات الدولة التركية في المنطقة".

ودعت ساجدة حسن، شعوب المنطقة بالمقاومة والدفاع ضد الاحتلال التركي الذي يحاول كسر إرادة الشعب وضرب نجاح مشروعه الذي بات الخلاص لشعوب المنطقة، وإخراجه من حالة الفوضى التي يعيشها".

واختتمت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة وبطولات قوات سوريا الديمقراطية، وتؤكّد على مواصلة المقاومة إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية وتحقيق الانتصارات.

(هـ ن)

ANHA