​​​​​​​أهالي الحسكة: على كافة الشعوب تصعيد النضال والانتفاض في وجه الاحتلال التركي

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ الـ 23 من نيسان المنصرم، هجومًا واسعًا، بريًّا وجويًّا على مناطق الدفاع المشروع في آفا شين ومتينا وزاب، بعد الهزيمة النكراء التي ألحقتها بهم قوات الدفاع الشعبي شباط الماضي في منطقة غاري التابعة لمناطق الدفاع المشروع "مديا".

وتجد شعوب المنطقة في الهجوم التركي محاولة لاستعباد الكرد، وكما أكدت الرئاسة المشتركة للمجلس الرئاسي في منظومة المجتمع الكردستانية خلال بيان كتابي في الـ 25 نيسان المنصرم، أن الهدف هو إبادة الشعب الكردي والقضاء على نضاله من أجل الحرية.

واستنكرت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، سلطانة سعيد، في حديث لوكالتنا، هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وقالت: "اليوم نرى الاحتلال التركي يفعل ما يشاء وسط صمت دولي"، مشددة على أن هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع ستفشل مهما كثفها.

لكنها أشارت إلى ضرورة توحيد الشعب الكردي صفوفه، كما نوهت إلى أن "المؤامرات تستهدف شعوب المنطقة بكافة مكوناتها"، واختتمت بالقول: "سندافع عن أرضنا حتى آخر نقطة دم تسري في عروقنا".

"تبيدنا لأننا نطالب بحقوقنا"

ومن جانبها، أوضحت المواطنة، عيدا سمعو، أن دولة الاحتلال التركي تشن هجماتها بكافة الأساليب، مستخدمة الأسلحة المحرمة دوليًّا، للنيل من إرادة شعوب المنطقة، وأفادت: "هدف الاحتلال إبادتنا لأننا نطالب بحقوقنا".

وبيّنت أن اعتقال القائد جاء لخلق الأزمات في الشرق الأوسط، مضيفة أن حريته "حل لكافة الأزمات العالقة في المنطقة".

'غير شرعي'

وبدوره نوّه عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، عبد الغني أوسو، إلى أن هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع غير شرعي، وقال: "بإرادة وعزيمة الكريلا وشعوب المنطقة، سيهزم الاحتلال التركي مثل فشله في غاري وغيرها من المناطق".

وأضاف: "نحن اليوم نمضي في المشروع الديمقراطي الذي يضم كافة شعوب المنطقة تحت سقف واحد، والمنبثق من فكر وفلسفة القائد أوجلان".

وشدد أوسو في نهاية حديثه، على ضرورة تصعيد النضال والمقاومة والانتفاض في وجه الاحتلال، وقال: "إذا لم تتحد كافة شعوبنا ستضعف إرادتنا وعزيمتنا".

(س ر)

ANHA