​​​​​​​أهالي الحسكة: على كافة الشعوب التكاتف والمقاومة لصد هجمات ومؤامرات الاحتلال التركي

تحت شعار "لا للاحتلال العثماني الجديد"، نظم حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة الحسكة بالتنسيق مع مؤتمر ستار تظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي واعتداءاته على شمال وشرق سوريا ومنطقة حفتانين, وشارك فيها المئات من أهالي الحسكة وأعضاء مؤسساتها المدنية.

التظاهرة انطلقت من أمام حديقة القائد آبو في حي الناصرة، واتجهت صوب ساحة الشهيد آثرو، وسط ترديد شعارات "لا للانتهاكات وهجمات الاحتلال التركي", وخلال التظاهرة رفع المتظاهرون أعلام قوات سوريا الديمقراطية ومؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي.

وعند الوصول إلى الساحة وقف المتظاهرون دقيقة صمت, بعدها ألقيت كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي من قبل عفاف حسكي, قالت فيها "ندين ونستنكر هجمات الدولة التركية على منطقة حفتانين, وكلنا ثقة بأن مقاومة المناضلين ستصد تلك الهجمات والتي تكبد الاحتلال التركي خسائر فادحة بشكل يومي".

وأضافت عفاف حسكي" الدولة التركية بهجماتها الوحشية على حفتانين ومناطق الدفاع المشروع وأرجاء كردستان ومناطق شمال وشرق سوريا كلها تهدف لإعادة احتلال كردستان وتنفيذ مشروع العثمانية الجديدة".

ونوهت عفاف حسكي، إلى أن تركيا وبعد فشل سياستها في مناطق شمال وشرق سوريا بدأت بخلق الفتن ودس الجواسيس من مرتزقتها وقالت :"يجب أن ندرك مدى خطورة هذه المؤامرات في هذه المرحلة الحساسة، وعلينا التكاتف وتصعيد النضال لمواجهتها".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي المقاومة وتمجد الشهداء.

(ج إ – ب ر/ل)

ANHA