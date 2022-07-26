​​​​​​​أهالي الحسكة يودعون اثنين من أبنائهم الشهداء وسط تأكيد على الانتقام

نظم مجلس عوائل الشهداء، صباح اليوم، في مزار الشهيد دجوار، بمدينة الحسكة، مراسم تشييع لاثنين من شهداء قوات سوريا الديمقراطية من أبناء مقاطعة الحسكة، هما؛ الشهيد حسين إبراهيم عبوش، الذي استشهد في ناحية تل تمر، والشهيد محمد حكوم العميري الذي استشهد في الريف الشرقي لمدينة دير الزور.

بدأت المراسم التي شارك فيها المئات من أهالي مدينة الحسكة ونواحيها وممثلين عن الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد كبير من مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية، بالوقوف دقيقة صمت، تزامن مع عرض عسكري قُدّم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وتخللت المراسم كلمة لمجلس عوائل الشهداء، ألقاها عضو المجلس سلمان نوحو، أشار فيها إلى التضحيات الجسام التي يقدمها شعب شمال وشرق سوريا في سبيل الدفاع عن الإنسانية، وحماية المكتسبات المتحققة في المنطقة، وإلى البطولة التي يتحلى بها مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية الصامدون في وجه دولة الاحتلال التركي الرامية لاحتلال الأراضي السورية.

ولفت نوحو إلى استمرارهم في النضال والعمل والسعي للدفاع عن المنطقة، والوصول بالبلاد إلى سوريا ديمقراطية، وقال: "أحفاد أحفادنا سيقاومون من أجل حياة حرة، وسنبقى على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر".

ومن جانبه، أكد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية عبد الحميد الستار، على استمرار قواتهم العسكرية في الدفاع عن شمال وشرق سوريا، عبر مواجهة جيش الاحتلال التركي وخلايا مرتزقة داعش في وقت واحد، وعلى استعدادهم المستمر لبذل الغالي والنفيس في سبيل أن يعم الأمن والاستقرار المنطقة.

وعاهد الستار المشيعين وعوائل الشهداء بالانتقام للشهداء، وتحقيق أهدافهم، عبر تحرير المناطق السورية المحتلة، ورفع وتيرة النضال والصمود والمقاومة.

ثم قرئت وثيقتا الشهيدين، حسين إبراهيم عبوش، ومحمد حكوم العميري، من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد، وسلمت لذويهما.

وانتهت المراسم بعد أن وري جثمان الشهيد "محمد حكوم العميري" الثرى في مزار الشهيد دجوار، فيما نقل جثمان الشهيد حسين إبراهيم العبوش إلى ناحية تل تمر ليوارى الثرى في مزار شهداء الناحية.

(ن م/أم)

ANHA