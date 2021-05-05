​​​​​​​أهالي الحسكة يودعون الشهيد أحمد سعيد

واستلم المشيعون جثمان الشهيد أحمد سعيد, الاسم الحركي شرفان, عضو الانضباط العسكري, والذي استشهد خلال تأديته لواجبه في مدينة الحسكة, من أمام مقر مجلس عوائل الشهداء, وانطلقوا بموكب ضم العشرات من السيارات المزينة بصور الشهيد نحو مزار الشهيد دجوار.

وعند الوصول إلى المزار بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت, بالتزامن مع عرض عسكري قدمته وحدات حماية الشعب والمرأة, تلتها كلمة عضو مجلس عوائل الشهداء محمد داوي, وقال في مستهلها: "الشهداء ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل الوصول إلى الحرية في جميع مناطق شمال وشرق سوريا, فبفضلهم حققنا المنجزات العظمية، ونجدد لهم العهد بالحفاظ على مكتسباتهم".

ومن جانبه عاهد القيادي بيار دفرم باسم القوات العسكرية بالسير على خطا الشهداء وإكمال مسيرتهم حتى تحقيق الأهداف التي ناضلوا وضحوا بحياتهم في سبيلها.

تلاها قراءة وثيقة الشهيد من قبل عضوة في مجلس عوائل الشهداء وسلمت لذويه.

وفي نهاية المراسم وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات، وترديد الهتافات التي تمجد الشهداء.

(ه إل)

ANHA