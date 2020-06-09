​​​​​​​أهالي الحسكة يتظاهرون رفضاً للهجمات التّركيّة على جبال كردستان واستهداف المناضلين

بتنظيم من حزب الاتحاد الديمقراطي وبتنسيق مع اتّحاد المرأة الشابة في مدينة الحسكة خرج اليوم أهالي مدينة الحسكة في مظاهرة للتنديد بالهجمات التي يشنّها الاحتلال التركي على جبال كردستان وجرائمه بحقّ المناضلين, وشارك فيها الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية.

انطلقت التظاهرة من جسر حي المفتي وجابت عدّة شوارع, متّجهين صوب مركز الثقافة والفنّ في مدينة المفتي، حاملين صور الشهيد قاسم أنكين وسط ترديد شعارات تمجّد الشهداء وتحيّي مقاومتهم.

وعند وصول المتظاهرين إلى مكان التجمّع, وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء, تلتها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بمدينة الحسكة فاطمة مراد, وقالت: "ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي على جبال كردستان واستهدافها للقادة والمناضلين الذين يناضلون من أجل الحرية والسلام والديمقراطية".

وأكّدت فاطمة مراد: "أنّ شباينا وشعبنا لن يتردّدوا عن مواصلة نضال الشهداء في سبيل حرية الشعوب المضطهدة, وسيستمرّون في اعتصاماتهم وفعالياتهم حتّى تكفّ الدولة المحتلّة عن هجماتها الوحشية على الشعوب التّوّاقة للحرية".

وانتهت التظاهرة بترديد شعارات تخلّد الشهداء، وتحيّي مقاومة السّجون.

(ج إ/ل)

ANHA