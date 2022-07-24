​​​​​​​أهالي الحسكة يستنكرون هجمات الاحتلال التركي على المنطقة واتفاقية لوزان

أدلى أهالي ومجالس ومؤسسات مدينة الحسكة، اليوم، ببيان؛ تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على شعوب المنطقة، واتفاقية لوزان، قرئ من قبل الرئيس المشترك لمجلس الناحية الشمالية، رمضان فتاح.

وجاء في مستهله: "اليوم، وبمرور مائة عام على توقيع اتفاقية لوزان والتي تمت في مدينة لوزان السويسرية في ٢٤ تموز ١٩٢٣ والتي وقعت بين الدولة التركية والدول الأوربية وبموجبها تم إعادة رسم خريطة المنطقة لصالح الدولة التركية على حساب تطلعات وحقوق شعوب المنطقة.

وأشارت البيان إلى أن "بعد اتفاقية سيفر التي وقعت في فرنسا في ١٠ آب ١٩٢٠ بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية والتي ساهمت في تفكك الدولة العثمانية التي بموجبها حصلت شعوب المنطقة من الكرد والعرب والأرمن وغيرهم على حقوقهم في الاستقلال.

وقال البيان: "جاءت اتفاقية لوزان متنكراً لكل حقوق ووجود شعوب المنطقة لصالح بناء وتأسيس دولة قومية تركية على أنقاض ومجازر شعوب المنطقة".

شدد البيان "باسم أهالي ومؤسسات ومجالس مدينة الحسكة ندين ونستنكر اتفاقية لوزان المشؤومة والتي تنكرت لكل التضحيات وإرادة وهوية شعوب المنطقة لصالح الطورانية التركية، واليوم ومن خلال ما تقوم به الفاشية التركية وحكومة أردوغان من خلال استهداف وإنهاء كل مكتسبات ووجود شعوب المنطقة عبر هجماتها على كامل المنطقة بدءاً من مناطق الدفاع المشروع ومنطقة شنكال وصولاً إلى شمال وشرق سوريا ومن خلال احتلال مناطق عفرين وسري كانيه وكري سبي والباب وإعزاز وتغيير ديمغرافيتها والتي تهدف إلى إعادة "الميثاق الملي" ورسم خريطة جديدة للمنطقة من خلال ضم كل مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق كركوك والموصل".

وحمّل البيان الأمم المتحدة والقوى الدولية مسؤولية ما تتعرض له شمال وشرق سوريا من هجمات دولة الاحتلال التركي".

(ف)

ANHA