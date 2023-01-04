​​​​​​​أهالي الحسكة يشيّعون جثمان الشهيدة حلا أبو راسين

شارك المئات من أهالي مدينة الحسكة وناحية زركان في تشييع جثمان المقاتلة في صفوف وحدات حماية المرأة عبير حميد، الاسم الحركي حلا أبو راسين، التي استشهدت مطلع الشهر الجاري، أثناء تأديتها لواجبها العسكري في إقليم الفرات، وذلك في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية.

بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعده العضوة براءة سينو، كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء، عزّت فيها عوائل الشهداء وذوي الشهيدة حلا أبو راسين، وأشارت "الهدف من الحرب المستمرة ضد مناطقنا، هو كسر عزيمتنا والنيل من صمود قواتنا، والتفريق بين مكونات شعبنا"، معاهدة "بالمضي قدماً على درب الشهداء حتى تحقيق النصر".

ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمكتب الدفاع في إقليم الجزيرة، سوزي قامشلو، كلمة باسم وحدات حماية المرأة، استذكرت فيها جميع شهداء الحرية في شخص الشهيدة حلا أبو راسين، وقالت "الجميع يعلم أننا نمر بمرحلة حساسة ومهمة، وندون هذه الأيام في التاريخ، والجميع يعلم أن عام 2023 سيكون عاماً لنصر شعبنا وقواتنا".

مؤكدة "أن استشهاد أي مقاتل وأي شخص على هذه الأرض أمر محزن، لكننا نعلم جيداً أنهم ضحوا في سبيل الوصول إلى حريتهم وحرية وطنهم، وهذا يدعونا للفخر والاعتزاز بهم".

واختتمت سوزي قامشلو كلمتها بـ "نعاهد جميع شهدائنا ومقاتلينا على الوفاء بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا هذا العام، وأن نجعل من العام الجديد عاماً للنصر وتحقيق جميع أهدافنا".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرئت وثيقة الشهادة من قبل العضوة في مؤسسة عوائل الشهداء أمل سينو، وتسليمها لذوي الشهيدة، وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

ثم حُمل جثمان الشهيدة حلا أبو رأسين من قبل رفيقات دربها، ليوارى الثرى، وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(آ أ/ م ح)

ANHA