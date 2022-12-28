​​​​​​​أهالي الحسكة يشيّعون جثمان الشهيد ثامر محمد العلي

شارك اليوم الأربعاء، العشرات من أهالي مدينة الحسكة في مراسم تشييع الشهيد ثامر محمد العلي إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية التابعة لمدينة الحسكة.

وارتقى الشهيد ثامر محمد العلي في 26 كانون الأول الجاري، أثناء تأديته مهامه العسكرية في ريف دير الزور.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة، بدري حوالة، الذي تمنى الصبر والسلوان لذوي الشهيد.

وقال: "هؤلاء الشهداء ضحوا بأرواحهم في سبيل أن نحيا بكرامة وسلام"، مضيفاً "مهما تحدثنا عن الشهداء لن نوفيهم حقهم، لما سطروا من ملاحم بطولية عظيمة من أجل شعوب المنطقة".

كما ألقى عضو المجلس العسكري لإقليم الجزيرة، عبد الستار أحمد، كلمة قال فيها "بفضل دماء هؤلاء الشهداء العظماء قضينا على أكبر تنظيم إرهابي، وعمَ الأمن والأمان في شمال وشرق سوريا".

معاهداً خلال حديثه بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر وتحرير كافة الأراضي المحتلة.

ومن ثم قرئت وثيقة الشهيد ثامر محمد العلي، من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء كولجين أحمي وسلمت لذويه، ليوارى جثمانه الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(ه أ/ م ح)

ANHA