​​​​​​​أهالي الحسكة يشيّعون جثمان الشهيد قومو إلى مثواه الأخير

شارك أهالي مدينة الحسكة، وأعضاء وعضوات حزب الاتحاد السرياني، وبالإضافة إلى مقاتلي المجلس العسكري السرياني في مراسم تشييع جثمان المقاتل في المجلس العسكري السرياني ميلاد منير ميرو، الاسم الحركي قومو الذي استشهد أثناء أدائه لمهامه العسكرية في 24 تشرين الثاني الجاري في منطقة حوض الخابور، إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء السريان الآشوريين.

واستلم المشيعون جثمان الشهيد ميلاد منير ميرو من أمام كنيسة مار جرجس للسريان الأرثوذكس، وانطلقوا في موكب مهيب يضم عشرات السيارات المزينة بصور الشهيد، وسط ترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء، إلى مزار الشهداء السريان الآشوريين في مدينة الحسكة.

ونتيجة للأوضاع التي تشهدها المنطقة من هجمات للاحتلال التركي، اكتفى المشيعون بمراسم دفن الشهيد وتسليم وثيقة الشهادة لذويه، وسط زغاريد الأمهات.

(ب ر/ م ح)

ANHA