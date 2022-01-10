​​​​​​​أهالي الحسكة يشيعون شهيدين من قوات سوريا الديمقراطية

بمشاركة المئات من أهالي مدينة الحسكة مركز المقاطعة شمال وشرق سوريا، ومجلس عوائل الشهداء وأعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية في المدينة، شيّع اليوم، جثمان الشهيدين في قوات سوريا الديمقراطية "تركي علي المسمار، الاسم الحركي دجوار، وأحمد سليمان الاسم الحركي عكيد كرزان".

بدأت مراسم التشييع التي نظمت في مزار الشهيد دجوار، من قبل مجلس عوائل الشهداء في المقاطعة، بعرض عسكري في ساحة المزار، بالتزامن مع دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء.

خلال المراسم أكد المتحدث باسم المجلس العسكري لإيالة الحسكة، شيار حسكة، على استمرار قواتهم في الدفاع لإرساء الحرية والديمقراطية وأخوة الشعوب، وعاهد الشهداء وأسرهم بالسير على خطاهم، حتى تحقيق النصر والوصول إلى حياة كريمة.

وقال "الشهداء هم مشاعل نور تضيء الطريق أمام الأجيال، وقد ضحوا بأرواحهم من أجل أن نعيش حياة حرة وكريمة".

كما تحدثت عضوة مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، براءة الصالح، قائلة: "باسم مجلس عوائل الشهداء وباسم كل أم فقدت ولدها وكل زوجة فقدت رفيق دربها وكل طفل فقد حنان والده نزف إليكم اليوم استشهاد الشهيدين عكيد كرزان والشهيد تركي المسمار".

وتخللت المراسم بالكشف عن سجل الشهيدين، حيث قرأت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة روجدا أحمد وثيقتي الشهيدين وتسليمها إلى ذويهما.

وحسب وثيقة الشهادة، فإن المقاتل تركي المسمار، الاسم الحركي دجوار، استشهد في التروازية في الـ 8 من كانون الثاني الجاري، وهو من مواليد مدينة الحسكة 22 تشرين الأول 1995، من الأم والأب "عدلة وعلي"، وانضم إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية عام 2016.

والمقاتل أحمد سليمان، الاسم الحركي عكيد كرزان، استشهد في منطقة الفرات في الـ 5 من كانون الثاني الجاري، وهو من مواليد ناحية الدرباسيه 1 كانون الثاني 2000، من الأم والأب "فاطمة، ومحمود"، انضم إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية عام 2020.

لتنتهي مراسم التشييع، بنقل جثمان الشهيد أحمد سليمان، عبر موكب من السيارات إلى ناحية الدرباسية ليوارى الثرى في مزار الشهيد رستم جودي، بينما وري جثمان الشهيد تركي علي المسمار الثرى في مزار الشهيد دجوار في الداودية بمدينة الحسكة.

(م ع/أم)

ANHA