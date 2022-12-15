​​​​​​​أهالي الحسكة يشيعون جثمان الشهيد عبد الرحمن خضر

توافد العشرات من أهالي مدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا، إلى مزار الشهيد دجوار الكائن في قرية الداودية بمدينة الحسكة لتشيع جثمان المقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب عبد الرحمن خضر الاسم الحركي (على حسكة) الذي استشهد في الـ 10 من كانون الأول الجاري.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً على أرواح الشهداء، تلاها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، ألقتها العضوة عزيزة يونس، وعزت ذوي الشهيد، وأضافت قائلة:" لا كلمات تصف عظمة الشهداء، الذين ضحوا بالغالي والنفيس دفعاً عن أرضهم وشعبهم".

وعاهدت عزيزة يونس الشهداء بالسير على خطاهم حتى تحقيق النصر لشعوب شمال وشرق سوريا.

كما ألقيت كلمة من قبل القيادي في المجلس العسكري لمدينة الحسكة، حميد حسن واستنكر فيه الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وأشار قائلا: “العدوان التركي يحاول عبر هجماته كسر إرادتنا وإضعاف قوتنا، ولكن ما دمنا نسير على نهج وفكر القائد عبدالله اوجلان لن يهزم إرادتنا أحد ".

ومن ثم قرأت وثيقة الشهيد من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة، كلجين أحمي وسلمت لذويه، ليواري جثمان الشهيد عبد الرحمن خضر الثرى وسط زغاريد وسط زغاريد الأمهات.

(ن م/ م ح)

ANHA