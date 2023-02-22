​​​​​​​أهالي الحسكة يشاركون في مراسم غيابية للشهيدين ديار سري كانيه ودلشير عفرين

نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة مراسم غيابية للمقاتل في صفوف قوات الدفاع الشعبي دليشير عفرين، الاسم الحقيقي نوري دالو الذي استشهد في الـ 11 من تموز 2022 في مناطق الدفاع المشروع، والمقاتل في وحدات حماية الشعب ديار سري كانيه، الاسم الحقيقي: علي عمر الذي استشهد في سري كانيه 2014، وذلك في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية بمدينة الحسكة.

حمل المشاركون أعلام مجلس عوائل الشهداء، وصور الشهيدين وأكاليل الورد، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء "عاشت مقاومة الشهداء، الشهداء أحياء لا يموتون".

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، ثم ألقت العضوة في مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، براءة الصالح كلمة أكدت خلالها "أن الفكر الديمقراطي الذي تبناه القائد، والذي ينادي بأخوة الشعوب وتحريرها، جعل أبناءنا يسيرون على نهجه حتى نالوا مرتبة الشهادة."

من جانبه، ألقى القيادي في المجلس العسكري لإقليم الجزيرة، حسين السلمو كلمة تطرق خلالها إلى هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وقال: "رغم محاولات دولة الاحتلال التركي وهجماتها الفاشية على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع، إلا أنها لن تحقق أهدافها وستهزم أمام مقاومة قواتنا العسكرية".

مشدداً على ضرورة التصدي لكافة الهجمات قائلاً: "القوات العسكرية على أتم الاستعداد للتصدي لأي هجوم تتعرض له شمال وشرق سوريا"، ومجدداً العهد بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر وحرية القائد أوجلان".

ثم قرئت وثيقة الشهيدين وسلمت إلى ذويهما من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء بمقاطعة الحسكة، روجدا أحمد.

وانتهت المراسم بترديد شعارات تحيي مقاومة الشهداء والقائد "عاشت مقاومة الشهداء، "الشهداء أحياء لا يموتون"، "لتحيا مقاومة القائد" وسط زغاريد الأمهات.

(س س/ م ح)

ANHA