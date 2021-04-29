​​​​​​​أهالي الحسكة يقفون إلى جانب المقاومة في مناطق الدفاع المشروع

التظاهرة شارك فيها المئات من أهالي الحسكة، وانطلقت من جسر المفتي باتجاه دوار الشهيد سرحد، وردد خلالها المتظاهرون شعارات ورفعوا لافتات تندد بالهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع في ميتنا وزاب وآفا شين شمال كردستان، وتطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان.

وخلال التظاهرة أكدت مكونات المنطقة رفضها للاحتلال العثماني لأراضي كردستان.

وعند الوصول إلى دوار الشهيد سرحد، وقف المتظاهرون دقيقة صمت، ألقت بعدها أفين باشو كلمة باسم منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، أشارت فيها إلى أن "الهجمات التركية جاءت في هذا التوقيت في محاولة لتعويض خسائرها السابقة بأسرع وقت، وخاصة الخسارة الكبرى التي مني بها جيشها في غاري شباط الماضي".

وأكدت أفين أن شعوب شمال وشرق سوريا "بكافة مكوناتها لن تنسى الجرائم التركية بحقها، ولن تنسى المناطق التي احتلتها والاضطهاد الحاصل بحق أهلها، وسوف تدعم المقاومة في مناطق الدفاع المشروع".

كما دعت أفين جميع المكونات إلى دعم الإدارة الذاتية وإرادة المرأة الحرة "لتحطيم جشع العثمانيين وأطماعهم في المنطقة".

(كروب/ مـ)

ANHA