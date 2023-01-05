​​​​​​​أهالي الحسكة يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدة حلا سري كانيه

ونصب مجلس عوائل الشهداء، اليوم الخميس، خيمة عزاء الشهيدة عبير فايز حميد (الاسم الحركي، حلا سري كانيه) أمام منزل ذويها بمخيم سري كانيه في مدينة الحسكة، بمشاركة المؤسسات والمجالس المدنية والعسكرية في المدينة، بالإضافة الى المؤسسات داخل المخيمين سري كانيه، وواشوكاني.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعده العضوة في مجلس عوائل الشهداء في مخيم سري كانيه، غزالة داوود، كلمة قالت فيها "تحاول دولة الاحتلال بشتى الأساليب كسر إرادة شعبنا في شمال وشرق سوريا، ونحن بدورنا سنرفع من وتيرة نضالنا للتصدي لها ولهجماتها".

وأضافت: "نحن في مجلس عوائل الشهداء، لن نسمح لأحد بمسّ الأراضي التي رويت بدماء أبنائنا، وسنبقى على نهج الشهداء حتى تحقيق النصر".

من جانبه، ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى شريف، كلمة؛ عزى فيها ذوي الشهيدة، واستذكر فيها جميع الشهداء، وقال "لكم تنحني القامات والهامات، يا من قدمتم أرواحكم رخيصة للوطن"، معاهداً بالسير على نهج الشهداء وإكمال مسيرتهم "نجدد القسم بالسير على نهج الشهادة حتى تحقيق سوريا ديمقراطية وفيدرالية حرة".

بدورها، قالت عضوة مؤتمر ستار في مخيم سري كانيه، آمنة أحمد "ننحني إجلالاً أمام عظمة شهداء الحرية والكرامة، فالشهيدة حلا ضحت بروحها من أجل حرية المرأة، وشعب شمال وشرق سوريا، لينعم بالأمن والاستقرار".

وانتهت مراسم العزاء بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد "لا حياة بدون القائد"، "الشهداء أحياء لا يموتون".

(م ح)

ANHA