​​​​​​​أهالي الحسكة يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد بلند

توافد اليوم، المئات من مكونات مدينة الحسكة، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية، إلى خيمة عزاء المقاتل في صفوف قوات الدفاع الشعبي، يوسف داوود ملي (الاسم الحركي بلند) الذي استشهد في مناطق الدفاع المشروع، في 30 حزيران 2022، لتقديم واجب العزاء لذويه.

ونصب مجلس عوائل الشهداء خيمة عزاء الشهيد بلند، أمام منزله الكائن في حي الصالحية بمدينة الحسكة.

وعلّقت في الخيمة صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء، وأعلام مجلس عوائل الشهداء وحركة المجتمع الديمقراطي.

بدأت مراسم العزاء، بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى القيادي في المجلس العسكري لمدينة الحسكة، شورش حسكة، كلمة تقدم فيها بالعزاء لذوي الشهيد بلند، وتمنى لهم الصبر والسلوان.

وأشار شورش إلى أن الشهيد بلند ورفاقه الشهداء ساروا على نهج وأيدلوجية القائد عبد الله أوجلان، حتى نالوا مرتبة الشهادة، من خلال مقاومتهم الأسطورية في جبال كردستان، ضد دولة الاحتلال التركي وفي وجه كافة الأسلحة الحديثة والكيماوية".

ومن جانبه، نوّه الإداري في مجلس عوائل الشهداء بمخيم سري كانيه، خليل مورو، في كلمة إلى "أنه وعلى الرغم من هجمات دولة الاحتلال التركية على عموم أجزاء كردستان، فإن إرادتنا وعزيمة شعوب كردستان التواقة للحرية لن تضعف".

مبيناً "أن شعوب كردستان على أهبة الاستعداد للوقوف في وجه كل هجمات الاحتلال التركي على أبنائنا الكريلا، وستقف كافة مكونات المنطقة صفاً واحداً لردع هذه الهجمات عن مناطقنا".

كما أوضح الرئيس المشتركة لمجلس الناحية الشمالية لمدينة الحسكة، رمضان فتاح، في كلمة له "أن شعب شمال وشرق سوريا سيرفع من وتيرة النضال والمقاومة، وسيقف إلى جانب أبنائه الكريلا".

مضيفاً "الكريلا هم وجودنا، وخط الحماية لشعوب الشرق الأوسط، لذلك تشن دولة الاحتلال التركي هجماتها مستخدمةً الأسلحة الكيماوية، بهدف كسر نهج الحماية".

بدوره، لفت عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة الحسكة، عبد الغني أوسو، في كلمة له إلى "أن حزب العمال الكردستاني هو القوة التي تدافع عن شعوب الشرق الأوسط أجمع، وقد تأسس على مبدأ أخوة الشعوب، وما عزز هو انضمام أبناء كافة مكونات المنطقة إليه".

مؤكداً في ختام كلمته "شهداء ومقاتلو الدفاع الشعبي المقاومون، أصبحوا شرارة الحرية، ولكن الاحتلال التركي يسعى من خلال هجماته إلى القضاء على القوات التي تسعى إلى تحقيق حرية جميع شعوب الشرق الأوسط".

وانتهت مراسم العزاء، بعرض مجلس عوائل الشهداء سنفزيون، يتضمن لقاء مع الشهيد بلند، يتحدث فيه عن حياته في جبال كردستان وسيرته الذاتية، ليردد بعدها الأهالي الشعارات والهتافات التي تحيي وتمجد مقاومة الشهداء.

(بـ ر/ م ح)

ANHA