​​​​​​​أهالي الحسكة يحيون الذكرى السنوية التاسعة لتأسيس الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة

نظمت الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، الاحتفالية في قاعة سردم بحي المشيرفة في مدينة الحسكة.

شارك في الاحتفالية، الرئاسة المشتركة لمجالس لإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والمجلس التنفيذي، ومجلس العدالة والمجلس العام، ونوابهم مع هيئاتها ومكاتبها، وإداريي مجلس سوريا الديمقراطية وقيادات قوات سوريا الديمقراطية، وقوى الأمن الداخلي، وكونفدراسيون جرحى الحرب، ومجلس عوائل الشهداء، والرؤساء المشتركون للمجالس التنفيذية والتشريعية للإدارات الذاتية والمدنية، وممثلو الأحزاب السياسية، ووجهاء العشائر ومؤسسات المجتمع المدني".

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس، كلمة بارك فيها الذكرى السنوية التاسعة لتأسيس الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة على الحضور.

وأضاف: "نبارك هذه الذكرى على شهداء ثورتنا وذويهم وعموم شعبنا في شمال وشرق سوريا بجميع مكوناته".

وأشار يونس إلى أن "الإدارة أصبحت مكسباً تاريخياً وسياسياً ومجتمعياً لكافة مكونات شمال وشرق سوريا وحاملة لمشروع حل شامل للأزمات التي تعصف بسوريا والمنطقة عامة، والتي كانت نتاجاً لنضال وتضحيات جسام لأبناء المنطقة من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية".

مبيناً "نحتفل اليوم، بالذكرى التاسعة لتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، وما زالت الأزمة السورية مستمرة، وفي تعمّق، دون توفر حلول ومخارج لإنهاء الأزمة، فالنظام السوري ما زال مستمراً بعدم تقبل أي مبادرات للحوار والتحول الديمقراطي، وكذلك المجموعات التي ادعت بتمثيل الثورة والمعارضة التي ارتهنت للخارج وخاصة تركيا وتحولت إلى قوة ارتزاق؛ لتنفيذ مآرب تركيا في احتلالها للمناطق السورية ونشر الفوضى والفكر المتطرف".

ودعا يونس في ختام حديثه، القوى الدولية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بتقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مواجهة الإرهاب والتحديات التي تواجهها من خلال ما تتعرض له المنطقة من هجمات واحتلال للدولة التركية ومرتزقتها، مؤكداً، "يجب دعم الاستقرار عبر دعم مؤسسات الإدارة الذاتية والاعتراف الرسمي بها ومساعدة الإدارة في حمل الأعباء الكبيرة التي تتحملها من خلال الآلاف من معتقلي داعش في السجون وعوائلهم في المخيمات التي تشكل خطراً على أمن المنطقة والعالم بالتزامن مع الهجمات التركية على مناطقنا".

تلاها عرض سنفزيون، لأبزر أعمال المجلس التنفيذي والتشريعي والعدالة، بالإضافة إلى جميع الهيئات والمديريات والمكاتب واللجان التابعة لها، لعام 2022.

ثم ألقيت كلمة باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، سهام قريو، قالت فيها "إن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، انطلاقاً من أهدافها الوطنية، ساهمت وما زالت، تساهم في إنجاح هذا المشروع الديمقراطي؛ لتكون نموذجاً وأساساً للوصول لسورية ديمقراطية فيدرالية تعددية".

مؤكدةً "لتكن هذه الإدارة نقطة جدل للسوريين جميعاً، من خلال ضمان حقوق وحريات جميع المكونات، وتساهم المكونات في إدارة شؤون البلاد".

من جانبها، أوضحت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، في كلمة لها "أن الإدارة الذاتية تأسست بفضل دماء الشهداء وإرادة الشعوب الصلبة"، وأشارت "تسعة أعوام من الصعاب والتحديات والمواجهات ضد هجمات دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها، والإدارة الذاتية ما زالت مستمرة في مقاومتها".

ولفتت أمينة إلى أن مقاومة الإدارة الذاتية التي جاءت؛ نتيجة تماسك النسيج الاجتماعي في المنطقة، رافضة جميع الاتهامات التي تدعي بأن مشروع الإدارة الذاتية مشروع انفصالي "الإدارة الذاتية هي مكسب وطني ومشروع حل لسورية".

وأردفت عضوة الهيئة الإدارية في مجلس المرأة لشمال وشرق سوريا، عبير حصاف، قائلة "استطعنا أن ننهض من وسط ركام الأزمة السورية ورحم حطامها ونبني إراداتنا الذاتية بعزيمة أبنائنا وبناتنا، لنثبت أننا تمكنا من كسب كافة الرهانات ونتخطى جميع العقبات ونطوي صفحتها التاسعة لنبدأ العاشرة، وكلنا عزم وتصميم".

مؤكدة على "الدور الأساسي والفعال للمرأة خلال مسيرة البناء والتطوير".

ونوّه الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي TEV –DEM، غريب حسو إلى أن الهدف من مشروع الإدارة الذاتية، هو ربط الثقافات الموجودة في المنطقة، والتي أصبحت تاريخاً ونموذجاً في الشرق الأوسط، وحلاً لكافة الأزمات العالقة فيها.

وخلال الاحتفالية، قدمت الرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية والتشريعية والعدالة في إقليم الجزيرة، دروع التكريم لذوي الشهداء وقوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية وقوات حماية المجتمع وكونفدراسيون جرحى الحرب وأعيان ووجهاء العشائر والإعلام الحر.

وانتهت الاحتفالية بعقد الحضور حلقات الدبكة، على وقع أغنية جديدة أصدرتها الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة.

(ل م)

ANHA